夏天養生 | 酷熱天氣提防夏季皮炎！3款湯水健脾去濕、清熱解暑！點解夏天要「吃苦」？

酷熱天氣，陣雨連連，人體容易感染暑氣，所謂「夏日無病三分虛」，人們容易出現倦怠、昏昏欲睡、食欲減退的症狀，民間稱之爲「苦夏」。夏天的風都帶著熱浪，吹拂過皮膚，特別刺熱及潮濕。加上本港空氣污染指數高，在這種惡劣的環璄下，皮膚容易出現發炎、瘙癢、紅疹等情況。註冊中醫師温愛詩博士提醒大家，不要混淆濕疹與夏季皮炎！

夏季皮炎又稱日光性皮炎

温博士指出，夏季皮炎顧名思義是在夏天時才發病的皮膚病，又稱日光性皮炎，常在6至8月發病，以成人多見，主要是紫外線照射和空氣潮濕、悶熱而誘發的。病發初期見針頭至粟粒般大小的紅斑、丘疹，繼之出現丘包疹，瘙癢和輕度灼熱感，搔抓後可出現血痂，久之皮膚增厚粗糙、色素沉著，好發於身體及四肢。

日光性皮炎

（受訪者提供）

患者應注意出汗後要即時抹乾，或者勤換衣服，保持皮膚清潔乾爽，避免汗液浸漬，誘發皮炎。忌煙、酒，戒辛辣及油炸食品，保持二便通暢，使體內火氣及毒素得以泄出，對夏季皮炎的防治有一定的幫助。

屬中醫學「夏疥」、「暑熱瘡」

本病屬中醫學「夏疥」、「暑熱瘡」。暑爲夏令主氣，屬陽邪，火熱之氣所化，暑蒸炎熱，腠理易疏，暑熱挾濕，與內蘊濕熱相感，蘊於肌膚而致。本病與氣温及濕度成正比，高溫持續愈久，則發病機會愈高，病情愈重，當天氣轉涼後，皮損可自行減輕或消退。故治療上多以清熱解暑，祛濕止癢爲主。夏季不僅要養生，還要養膚，遵循以下飲食原則，讓你的肌膚安然渡過這個苦夏：

1. 清涼解暑：不時不食，夏季以瓜果當造，瓜類性質多偏向清涼，水份和營養豐富，既可以解除暑氣，同時補充因身體損耗水液，爲肌膚降温保濕，例如西瓜、青瓜、冬瓜、絲瓜等等。

食療推介：絲瓜豆腐湯

材料：絲瓜1條、豆腐1至2磚、龍井茶5克、瘦肉半斤、鹽少許、香油

製法：將絲瓜洗淨，刮皮，切塊；豬肉洗淨、汆水、切塊；豆腐洗淨、切塊；茶葉放入茶包內，先將茶包放入煲內加適量清水，煮2分鐘，撈起茶包；將其他材料放入並煮熟，加鹽調味即可。

2. 健脾化濕：脾虛則生濕，濕又形成痰；痰、濕不但令人生病，當這些病理產物蘊結於肌表時，便會出毛孔粗大、油光滿面等情況，故夏季應多食健脾化濕的食物，減輕皮膚的負擔。例如鰂魚、黃鱔、雲苓、白朮、炒扁豆、赤小豆、薏米等等。

食療推介：健脾蘋果湯

材料：蘋果1至2個、荷葉1塊、赤小豆、炒扁豆、生薏米各20克、蜜棗3粒、無花果6粒

製法：先將蘋果洗淨、切塊，連皮去核；其他材料洗淨，全部放入煲，加清水適量，大火煲滾後轉慢火煲1至2個小時即可飲用

3. 以苦為補：夏天就要吃點苦！苦味入心，清熱解暑，提神除煩。例如苦瓜、莧菜、芹菜、生菜、苦竹芛等等。

食療推介：苦瓜黃豆排骨湯

材料：苦瓜半斤、黃豆20克、蓮子15克、百合12克、排骨半斤、鹹菜20克

製法：苦瓜去瓤、洗淨、切塊；排骨洗淨、切件、汆水；其他材料洗淨，全部放入煲內，加適量清水，以大火煲滾後轉慢火煲1至2小時，加鹽調味即可

註冊中醫師温愛詩博士簡介

香港註冊中醫，中醫皮膚專家，中醫嶺南皮膚病流派傳人，養生美食設計策劃。香港大學中醫全科學士及中醫（針灸）碩士，廣州中醫藥大學醫學博士（皮膚科）。多次擔任香港大學校友會餐廳及著名機構養生美食盛宴之全權策劃及演講，崇尚『藥食互補』、『寓養與食』，帶領極緻品味美食養生新潮流。