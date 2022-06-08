故宮館7.2開幕 成人票價$50起下周二開售 首年逢周三免費

【晴報專訊】西九香港故宮文化博物館將在7月2日開幕，門票下周二（14日）起網上開售，成人票價50元，特別展廳則收120元，小童及長者等可享半價，首年逢周三免費，料初期在防疫限制下每日可接待5,000人次。

故宮館首年逢周三可預約免費參觀，但特別展覽要照常收費。

對為何未如鄰近的M+博物館般首年免費入場，館方解釋，因經營成本高，加上西九需自負盈虧，疫下更面對歷來最嚴峻的財政挑戰，形容收費已「超值」。

故宮文化博物館成人標準收費50元起，但參觀屬特別展覽的展廳8和9，則要120元（詳見表），遠高於康文署轄下的博物館。鄰近的M+在開幕首年免費，但故宮僅安排首年逢周三可預約免費參觀，特別展覽則要照常收費；另開館首3個月僅可網上訂票。

標準入場費 低過北京台北

陳智思（中）指，將撥約15萬張門票由企業贊助基層參觀。

博物館董事局主席陳智思解釋，故宮開支由西九自負盈虧負責，但展出國寶級文物的成本高昂，單是保險已無單一公司願承保，要由多間大公司一同負責，而參考北京及台北故宮博物院收費，兩者分別為70港元及95港元，香港故宮現憑標準門票已能看到約8成半由故宮借出的珍品，相比之下「一啲都唔算貴」。

陳續稱，將撥約15萬張門票由企業贊助基層參觀，目前已有10萬張獲贊助。他稱，倫敦和紐約都是藝術文化樞紐，本港作為世界金融中心不能只顧賺錢，冀香港可追上2城市。對稍後會否有特別開幕儀式，他稱要視乎政府安排。

西九管理局行政總裁馮程淑儀補充，M+早年已規劃首年免費入場，但故宮則在2016年才拍板興建，管理局僅負責約一半經營開支，有3成要靠門票收入，其餘則靠會籍、贊助及零售收入。對未如台北故宮般分開本地及非本地訪客收費，她稱現時入場要用疫苗通及安心出行，再檢查證件會更麻煩，加上展品由北京借出，差別對待內地旅客不理想，只能向海外旅客收更貴門票則意義不大，遂決定一視同仁。

故宮博物館料首年每日可接待7,000人次，但試業初期及社交距離限制下會減至5,000人次。馮太稱，約4成市民免費預約參觀M+後，無依時到場亦無取消預訂，冀收費可避免浪費參觀名額。

西九蝕7.8億 「最嚴峻挑戰」

馮太又稱，疫情嚴重影響西九營運及發展，管理局正面對成立以來最嚴峻財政挑戰，但強調希望避免要政府額外注資，下周會到立法會交代。西九2008年獲立法會撥款216億元，據局方提交文件，管理局在2021/22年度營運收入跌近6成至約1億元，但年內大削成本，實際虧損較預期的11億元少近3成，為約7.8億元。

局方稱未來難再靠節流達致持續經營，否則影響節目質素，將更重視開源。