  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

08/06/2022

快測呈報假陽性高見25% 未經覆檢不再列確診

#快測 #假陽性 #核酸覆檢 #肺炎疫情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】衞生防護中心指，因應過去數日快測呈報的假陽性比率高達15%至25%，故決定今後不再公布未經核酸覆檢的快測確診數字，昨日公布的489宗確診中，有258宗為過去數天經覆核的快測呈報累計數字；若扣減重複數據後，昨僅多8宗快測陽性個案。

 

　　本港昨多231宗核酸確診、及258宗獲覆檢快測陽性個案，大部分於上周六（4日）呈報；扣減重複數字後，即昨僅多8宗快測陽性；另多3人死亡。

 

近日覆檢快測陽性258宗

 

　　傳染病處主任張竹君指，4月下旬已為大部分快測呈報作核酸覆檢，「假陽性」比率達15%至25%，已超出可接受水平，靠事後剔除不理想，故昨起不再公布未經覆檢的快測陽性數字。特首林鄭月娥認同，近2日快測呈報3成屬假陽性，昨起所有快測個案100%覆檢。張強調，市民申報快測陽性後仍會即時獲隔離及檢疫令，翌日承辦商上門派樽仔，經政府化驗所核酸覆檢後，料第3、4日有結果，若屆時陰性，個案將刪除，不能用隔離令作康復紀錄。

 

北角蘇浙小學國際部P5R班5名學生及2名老師確診，停課1周。

 

　　另62間學校呈報72宗快測個案，北角蘇浙小學國際部P5R班31名學生中，有5名學生及2名老師感染，因坐得近且小息除口罩飲水，要停課1周。九龍塘方方樂趣英文小學多1名學生染疫，他是早前確診者兄弟姐妹，全校13人中招，又澄清籃球隊上周三和上周五均有活動，當中3人染疫，10人居家檢疫。

 

林鄭：社交距離維持至月底

 

　　有4人疑染BA.2.12.1，涉2家庭，1戶居灣仔積福大廈，家中幼兒早前確診，讀香港基督教服務處時代幼兒學校，其餘2名家人中有1人曾跟太古城高山台怡山閣確診者在灣仔鍾菜館用膳疑受感染；另1戶源頭未明，居粉嶺欣盛苑欣悅閣，當中15歲少女讀保良局馬錦明中學。

 

　　林鄭坦言，疫情「未睇得通透」，本月底前入境及社交距離維持現狀，且因應政府換屆，本月29日社交距離屆滿前，食衞局將與候任行政長官辦公室了解會否同意再延長。

 

 

轉載自: 晴報

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#快測 #假陽性 #核酸覆檢 #肺炎疫情

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk