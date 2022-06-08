快測呈報假陽性高見25% 未經覆檢不再列確診

【晴報專訊】衞生防護中心指，因應過去數日快測呈報的假陽性比率高達15%至25%，故決定今後不再公布未經核酸覆檢的快測確診數字，昨日公布的489宗確診中，有258宗為過去數天經覆核的快測呈報累計數字；若扣減重複數據後，昨僅多8宗快測陽性個案。

本港昨多231宗核酸確診、及258宗獲覆檢快測陽性個案，大部分於上周六（4日）呈報；扣減重複數字後，即昨僅多8宗快測陽性；另多3人死亡。

近日覆檢快測陽性258宗

傳染病處主任張竹君指，4月下旬已為大部分快測呈報作核酸覆檢，「假陽性」比率達15%至25%，已超出可接受水平，靠事後剔除不理想，故昨起不再公布未經覆檢的快測陽性數字。特首林鄭月娥認同，近2日快測呈報3成屬假陽性，昨起所有快測個案100%覆檢。張強調，市民申報快測陽性後仍會即時獲隔離及檢疫令，翌日承辦商上門派樽仔，經政府化驗所核酸覆檢後，料第3、4日有結果，若屆時陰性，個案將刪除，不能用隔離令作康復紀錄。

北角蘇浙小學國際部P5R班5名學生及2名老師確診，停課1周。

另62間學校呈報72宗快測個案，北角蘇浙小學國際部P5R班31名學生中，有5名學生及2名老師感染，因坐得近且小息除口罩飲水，要停課1周。九龍塘方方樂趣英文小學多1名學生染疫，他是早前確診者兄弟姐妹，全校13人中招，又澄清籃球隊上周三和上周五均有活動，當中3人染疫，10人居家檢疫。

林鄭：社交距離維持至月底

有4人疑染BA.2.12.1，涉2家庭，1戶居灣仔積福大廈，家中幼兒早前確診，讀香港基督教服務處時代幼兒學校，其餘2名家人中有1人曾跟太古城高山台怡山閣確診者在灣仔鍾菜館用膳疑受感染；另1戶源頭未明，居粉嶺欣盛苑欣悅閣，當中15歲少女讀保良局馬錦明中學。

林鄭坦言，疫情「未睇得通透」，本月底前入境及社交距離維持現狀，且因應政府換屆，本月29日社交距離屆滿前，食衞局將與候任行政長官辦公室了解會否同意再延長。