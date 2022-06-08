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08/06/2022

77歲秦沛拍MV即興伴舞 姜麗文︰睇到爸爸對我嘅愛

#姜麗文 #秦沛
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　　【晴報專訊】36歲的姜麗文（Lesley）原定前年與圈外男友柏豪結婚，因疫情延至今年三月才於美國成婚。Lesley日前在IG公布成為人妻，更創作新歌《爸爸放心我出嫁》送給爸爸秦沛，並邀請爸爸出任MV男主角。現年77歲的秦沛在MV中即興耍拳伴舞，活力十足。昨日Lesley接受本報訪問說︰「爸爸好鍾意柏豪，但相信天下所有爸爸嫁女都會好唔捨得，我訂婚時feel到爸爸有啲擔心，所以寫咗呢首歌送畀佢。」

 

秦沛突然耍拳，令姜麗文及舞蹈員一臉驚喜。（影片截圖）

 

　　Lesley透露秦沛喜歡音樂及跳舞，但真正學舞已是40年前，所以拍MV前找老師教舞：「爸爸跳舞時非常enjoy，我就有啲擔心，成日提佢攰要休息飲水，但佢精力充沛、好興奮，睇得出佢對我嘅愛同支持。（爸爸耍拳？）係呀，我事前叫佢可以隨意跳，但無諗到佢會即興打拳，MV入面我同舞蹈員都係真實反應，哈哈！」她已看過MV超過50次，「每次都笑住睇，感動到眼濕濕，呢個MV係我同爸爸永遠嘅回憶。」

 

姜麗文在MV中分享兒時跟秦沛的合照。（影片截圖）

 

轉載自: 晴報

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