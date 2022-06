昨日(7日)33板塊升跌情況:

迄12:30,上升板塊:14;下跌板塊:19。

至4:30收,上升板塊:20;下跌板塊:13。

前市恒指收:21653.9。

昨市恒指收:21531.67;跌122.23。

前市期指收:21598。

昨市期指收:21366,跌232。

前市低水:56;昨市低水:166。

前市大市成交:1385.16億元。

昨市大市成交:1400.80億元,增15.64億元。

前市期指成交:107261張。

昨市期指成交:107419張,增158張。

《陸小鳳》電視劇插曲有句:「命運不得我挑選」;但對中國的光伏板塊言,只能改成為:「命運不得你挑選」。

兩三年前,美國打壓中國的光伏業,故中國的光伏業股價便沉至歷史低位。但前日,美國政府謂,對東南亞區的光伏產品,有兩年的關稅優惠外,更不會查問原料是否來自中國。美國這個政策轉變,使到中國光伏股,由無「錢」途,轉成為有「錢」途,光伏股價,亦因之上升。

(CNS)

光伏業這次是兩國寵愛在一身,有阿爺的節能政府撐外,亦有美國大叔的要清潔能源撐。在未來兩年裏其股價應有好表現,相信大行要對所有的光伏股的未來兩年盈利前景,予以修正。

近年中美貿易、貨幣、軍事的紛爭中,只有光伏業今次受到美國的不打壓保證(起碼兩年)。無他,鬼叫美國佬自己造唔出又平過中國貨、又靚過中國貨的光伏產品咩!此一如歐盟話要制裁俄石油、天然氣,但制制下,都要側側膞開禁。

現實就是現實,What a little pride when no oil is concerned。

環顧中港股市,也只有這一個光伏板塊受到中美政府的寵愛。作為投資者,應好好珍惜這個中美賜予的良機,買少少,賺餐茶都好。

除了今日刊出的兩股外,尚有昨日推介過的新特能源(01799),和時有推介的信義光能(00968)及一隻毫子股協鑫新能源(00451)均可留意。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)