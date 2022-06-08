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08/06/2022

變奏版蒸水蛋！「肉碎豆腐蒸蛋」嫩滑豆腐配惹味肉碎，簡單易做好送飯！

#識食 #食譜 #蒸水蛋 #家常菜 #肉碎豆腐蒸蛋 #蛋 #健康好煮意
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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　提起蒸水蛋，相信每一個家庭主婦都懂得如何去做。有些朋友問為何每次蒸出來的效果都不同，有時表面好滑，有時好粗糙？其實時間、火力及蒸碟材質都會有影響。平日我家大多會在水蛋加入乾瑤柱蒸或是蒸三色水蛋，今次就教大家在水蛋加入豆腐去蒸，蛋面再鋪上肉碎，從此吃蒸水蛋就不會再太單調，大家不妨試下啦！

 

肉碎豆腐蒸蛋

 

 

分量︰2—3人

 

烹煮時間︰15分鐘

 

材料︰

 

 

免治豬肉  80克

豆腐　　  1磚／盒

雞蛋         3個

 

豬肉調味料︰

 

生抽      2茶匙

砂糖      1／4 茶匙

雞粉      1／4 茶匙

生粉      1／2 茶匙

麻油      1茶匙

菜油      1 茶匙

 

雞蛋調味︰雞粉   1／2 茶匙

 

做法︰

 

　　1.    豬肉加入醃料醃15分鐘。

 

 

　　2.    豆腐切粒放入蒸碟內。

 

 

　　3.    雞蛋加入調味料拂勻。

 

 

　　4.    加入1.5倍凍滾水拂勻。（假設每隻蛋重50克，水份大約225毫升）

 

 

　　5.    蛋液用隔篩倒入豆腐內，大火蒸5分鐘改中慢火再蒸5-6分鐘至蛋液凝固。

 

 

　　6.    燒熱鑊落少許油，加入豬肉碎炒熟，放在蛋上，可以撒上葱花及加少許豉油。

 

 

 

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