08/06/2022
變奏版蒸水蛋！「肉碎豆腐蒸蛋」嫩滑豆腐配惹味肉碎，簡單易做好送飯！
提起蒸水蛋，相信每一個家庭主婦都懂得如何去做。有些朋友問為何每次蒸出來的效果都不同，有時表面好滑，有時好粗糙？其實時間、火力及蒸碟材質都會有影響。平日我家大多會在水蛋加入乾瑤柱蒸或是蒸三色水蛋，今次就教大家在水蛋加入豆腐去蒸，蛋面再鋪上肉碎，從此吃蒸水蛋就不會再太單調，大家不妨試下啦！
肉碎豆腐蒸蛋
分量︰2—3人
烹煮時間︰15分鐘
材料︰
免治豬肉 80克
豆腐 1磚／盒
雞蛋 3個
豬肉調味料︰
生抽 2茶匙
砂糖 1／4 茶匙
雞粉 1／4 茶匙
生粉 1／2 茶匙
麻油 1茶匙
菜油 1 茶匙
雞蛋調味︰雞粉 1／2 茶匙
做法︰
1. 豬肉加入醃料醃15分鐘。
2. 豆腐切粒放入蒸碟內。
3. 雞蛋加入調味料拂勻。
4. 加入1.5倍凍滾水拂勻。（假設每隻蛋重50克，水份大約225毫升）
5. 蛋液用隔篩倒入豆腐內，大火蒸5分鐘改中慢火再蒸5-6分鐘至蛋液凝固。
6. 燒熱鑊落少許油，加入豬肉碎炒熟，放在蛋上，可以撒上葱花及加少許豉油。
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