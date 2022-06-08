常規營銷手法不再！如何打破固定模式，利用跨境電商在市場穩佔一席位？

面對中國廣闊的14億人口的消費市場，無數跨境企業想要爭得內銷先機，如何準確把握內地消費者的喜好，在內地市場贏得廣大關注並站穩腳跟，是諸多跨境電商急需解決的難題。

（圖片由作者提供）

信息技術不斷發展，各類網絡營銷平台層出不窮，為企業提高產品宣傳效益、加大產品營銷力度提供了有力的支持。但用戶分散在各個不同的媒體角落，對於內容的要求也愈來愈高，個性化的社交表達成為年輕用戶的核心訴求，常規的營銷手法已經很難吸引和打動用戶。

（圖片由作者提供）

加上如今網絡時代信息量龐雜，如何選擇適合的網絡營銷平台，趨利避害、揚長避短，是每個跨境電商在內地市場進行推廣需要考慮的問題。

（圖片由作者提供）

作為一站式跨境電商平台及中國營銷專家，360 Creative Solution具有非常豐富的國內市場營銷經驗，精選熱門線上平台和網紅資源，以優質的內容輸出投放於全國性熱搜及高流量平台，承接天貓、京東、小紅書、微信小程序開店和「運營+全渠道推廣」，通過火紅明星、網紅、博主的直播熱推，為跨境電商打造專屬的推廣計劃。每天接受數億次搜索請求，通過聚合多類資料和平台，觸達消費者多的場景。360 Creative Solution團隊能夠幫助各跨境電商甄別各營銷平台的優劣勢，篩選出最適宜的推廣渠道，達到事半功倍的品牌宣傳效益。

（圖片由作者提供）

360 Creative Solution深知「網紅+社群營銷」已成為大趨勢，做好「口碑營銷」才能打造品牌爆款。企業想要營銷，首先就要給自己的品牌和傳播的內容找一個承載體，將積攢的人氣轉化為自己的核心客戶。今年舉行的首個藥房直播帶貨推廣，邀請知名的網紅達人，到線下陳列點醫保定點藥房，通過快手短視頻進行現場直播與粉絲互動，同時通過該平台進行產品推介種草。再充分結合線下的活動，獲得消費者們的一致好評，成功實現流量變現。

（圖片由作者提供）

此外，360 Creative Solution團隊也利用其它網絡渠道，結合多樣的宣傳手法與策略，為諸多跨境電商打造了多個行之有效的市場推廣案例，為業內人士稱頌，好評不斷。

（圖片由作者提供）

除了在全國性熱搜及高流量平台的投放，360 Creative Solution團隊還會加推新浪微博、小紅書博主、朋友圈發布、公關維護發布、社群推廣，並結合一眾明星、網紅博主的直播熱推活動，為跨境電商打造專屬的推廣計劃，精準提高市場熱度、討論廣度、消費深度。

（圖片由作者提供）

360 Creative Solution能夠為各大境外企業提供一站式的跨境電商及中國市場推廣方案，助力跨境電商打開銷路，踏出開拓14億消費者的龐大內地市場第一步！成為廣大客戶在內地市場獲取更多紅利、獲得更長遠發展。