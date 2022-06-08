土星逆行│老問題衝著來，不能再逃避！12星座哪個事業壓力爆煲？哪個有財務問題？

在職場生涯中，我們要找機會，盡量把握，但同時也要留意困難、麻煩會在哪裏出現，以作好準備。

早前5月時木星進入了白羊座，跟大家分析了木星白羊帶來的機會，應如何把握。

現在土星則進入逆行期，直到10月才回復順行。土星是障礙、困難、壓力，而他逆行的時候，就是將之前已出現，但未處理好的老問題帶出來，要我們去改善、正視和面對，不能逃避。

這次就跟大家談談，這次土星逆行，不同星座要面對和處理哪方面的問題。（最好參照你的上升星座）

事業壓力爆煲

水瓶座、處女座、金牛座

事業、日常的工作上都要承受巨大的壓力，可能是工作量超多，要常常開OT，又或同事、上司諸多要求，或將問題拋給你，甚至帶給你麻煩，都讓你覺得相當辛苦。更要注意之前未處理好的問題，現在又回來，要執拾爛攤子，咬緊牙關應付吧。

《無照律師》劇照

財務問題：山羊座、巨蟹座

這兩個星座平日處理財務其實都是相當謹慎保守，不過有時情況就是在你預料之外，可能會有突發的開支，又或投資失利，導致財務上有些緊絀。如果之前欠了別人錢，現在別人會再來追討；那些常問你借錢的人，又來纏擾。所以最好預備一些後備資金，以備不時之需。當然，也要懂得劃清界線，避免借錢給別人。

人際煩惱：白羊座、獅子座

這段時間，人際問題會有較多煩惱，例如合作夥伴、你的團隊、客戶等，都會帶來麻煩，又或跟他們的合作上出現不少阻滯。而在這段時間，最好培養自己獨立工作的能力，減少對他人的依賴，這樣工作會較為順利 。

學習創意受阻：人馬座、雙子座、天秤座

如果你正在學習、進修，要考一些專業試；又或你的工作特別講求創意，要常常做簡報演說之類，都會覺得好像沒甚麼靈感、頭腦塞住了似的。如真的要進修考試，則要比平日更加努力，花的時間亦更多，才會有良好的收穫。

情緒不佳：天蠍座、雙魚座

這兩個星座平日情緒上都是比較敏感，這段時間更要注意自己的情緒健康，感覺上好像有塊大石頭壓著，要面對當前生活的壓力，有時過去的回憶、問題又來纏擾。需要適當地去舒展身心，找別人傾訴，別把自己鬱到病。