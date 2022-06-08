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08/06/2022

男女股神對決：男方大勝？！

#理財 #Catherine Wood #巴菲特 #股神 #收息股 #增長股 #巴郡 #方舟創新ETF
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，連續幾次提到，過去十多年一直備受推崇的股神巴菲特，以價值投資和Buy And Hold為主要投資策略，但今時今日，市場充斥大量衍生工具，指數波幅愈拉愈闊，這種投資方法是否仍奏效？！

 

　　另一邊廂，幾年前在美國冒起的Catherine Wood（中文一般譯做伍德，但網友都戲稱她為「契媽」，因為「契媽」通常都有好東西益我們），人稱女股神，因為她管理的幾隻科技股ETF，前幾年的表現十分出色。

 

　　Catherine Wood的投資取向可以用兩個英文字概括，那就是Disruptive Innovation，中文可以譯做「顛覆性創新」。選股方面，她不會理會該股是否抵買（價值投資的話，就一定要抵，或夠便宜才買），只要符合「顛覆性創新」的原則，即使「貴」也可能會買。

 

　　從另一個角度看，巴菲特買的股票，會偏向收息股，但Catherine Wood買的股票，幾乎清一色增長股，剛好形成「兩大壁壘」。

 

　　到底這兩種投資方法孰優孰劣？如果用兩年前科技股大升的時候去比較，幾乎肯定是女股神佔優。這一刻，科技股已經由絢爛歸於平淡，如果這時去比較，又似乎對女股神不利。

 

(iStock)

 

　　於是，我用幾個時段去比較巴菲特的旗艦公司巴郡和Catherine Wood的旗艦ETF方舟創新ETF（ARK Innovation，股票編號ARKK），看看情況如何。

 

　　如果以年初至今計，方舟創新ETF大跌五成二，但巴郡則上升3.8%。以過去一年計，方舟創新更大跌六成，而巴郡則上升8.5%。這個結果似乎是可以預計到的，因為過去兩年（由2021年初開始回調整）科技股從高位大幅回落，以科技股為主要投資對象的方舟創新，表現失色是難以避免的。

 

　　因此，我再用較長年期來比較。如果以過去5年計，巴郡大升近八成半，而方舟創新只升五成五。再長一點又如何？於是，我索性以成立至今去比較，結果是：巴郡升了20.1%，而方舟創新則升了19.1%。即是說，巴郡只有一個百分點的優勢（見附表）。

 

 

　　不過，巴郡的數據長達56年，而方舟創新只有8年左右（2014年10月31日推出），明顯地，巴郡的數據，可信性會更大呢！

 

　　但作為小投資者，我們應該如何解讀這些數字呢？下次再續。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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