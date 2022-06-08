大數據時代下，內容和組織發展相關技能最吃香？哪方面的能力最能適應複雜競爭環境？

根據國際金融科技師協會設定的金融科技專業能力評價標準體系要求，證書持有人需具備多方面的知識和技能，更具體的說：就是「A、B、C、D、E、F」都要學。這其中，A是人工智慧（AI），B是區塊鏈（Block Chain），C是雲計算（Cloud Computing），D是大資料（Big Data），E是用戶體驗（Experience），F才是所謂金融（Finance）。但其實A、B、C、D、E、F可以A是Accpetance（接受），B是Behaviour（行為），C是Community（社區），D是Database（資料庫），E是Expectation（期望），F是Fundamental（基本） 才是所謂「本專業」，當然職業道德也是必須學習和牢記於心的。

疫情促使各行各業進行數碼轉型，刺激市場對創科人才的需求。據數碼港的最新數據顯示，在數碼港培育計劃下的初創公司，於過去一年創造近1,800個職位，其中一個行業更創造超過20%職位。數碼港同時因應創科人才需求增加，於6月4日至6日，舉辦「數碼港互動招聘博覽2022」線上互動招聘博覽，逾150間公司參與，合共提供超過1,500個職位空缺，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智慧等。在過去一年創造職位當中，金融科技類別所創造的職位數目佔比最多，這主要受惠於後疫情時代，許多金融服務轉移至網上，加上合規科技（RegTech）、綠色金融等概念興起，令金融科技持續蓬勃發展；其次為智慧生活範疇，當中零售科技／電子商務以及教育科技，疫情迫使零售業及教育機構積極尋求數碼轉型，以滿足遙距銷售及遙距教學需要，如城大可能是全球學府中，最早推出名為CityU—Learning的全面實時網上教學平台，讓學生繼續學習大學的所有課程，令有關行業人才需求因而增加。

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數碼港首席公眾使命官陳思源表示，即使疫情對各行各業都有影響，但同時推動社會數碼轉型，在新常態下刺激創科業界對人才需求持續殷切。根據數碼港截止2022年3月底數據，數碼港培育計劃下的初創公司，於過去一年創造近1,800個職位，當中涉及約250間初創公司。

人工智慧、大資料、雲端計算、區塊鏈等新興技術已成為主導產業變革的決定性力量，僱主對人才的技能要求正發生深刻轉變。數位化轉型背景下，未來型技能、大資料技能、管理培訓一體化技能在市場上將愈發受到青睞。

大數據時代下，數據為本的管理已上升到企業的重要戰略層面。各行各業均在通過對資料和流量的深度挖掘和變現實現在特定領域的優勢局面，將資料技術貫穿於業務之中。

更多僱主希望產品、營運、服務類人才能夠充當半個資料分析師，既理解業務本質，又瞭解如何處理混合資料，依靠自身力量提取並消化資料，推動工作效率進一步優化。為達成這一目標，產品、營運、服務專員除了需要精通專屬業務技能外，還要知曉其他資料庫語言。

儘管大資料、人工智慧和增長相關的技能至關重要，在管理者心中更加急需的兩項技能是「品牌／公關／行銷／內容相關」和「管理和組織發展相關」，一個是對外，一個是對內，是明確的複合技能。

整體來看，職場能力可以拆分成知識（Knowledge）、技能（Skills）與機能（Abilities）三大部分。

數據導向不光是全部交由數字來決策，也不是只要選對分析工具幫你得到數多資訊；更不是聘請很多工程師就能成為一間數據導向的企業。而且數據導向企業不光是僱用數據人才就好，也不只是一個部門，它是一個企業的文化與架構。當它成為一個企業的核心價值時，數位、行銷、業務、廣告、客戶，每個不同部門的人都開始應用便能相互串連，發揮數據最大的效益與價值。如果將品牌／公關／行銷／內容、管理和組織發展、人際溝通與協調、團隊合作、自主學習、抗壓與情緒管理這六項能力並列，可以清楚地看出，它們都對閱讀、寫作、表達、創意、審美等軟技能提出了很高的要求。

企業轉變的過程中，一定仍有許多人墨守成規。其實最好的方式就是領導者利用數據帶來的績效與成果來告訴大家答案。當開始應用數據所得的結論，真正為企業帶來實際的效益時，就是最好的證明。

我們身處一個AI和大數據洶湧來襲的時代，爆發點已經降臨，「被機器替代」已經成為人們新的普適性焦慮。大家應該發展那些機器難以獲得的能力，組織結構應該如何演進以適應更加複雜的競爭環境，已經成為一個雖然不新鮮，卻必須討論的趨勢。

智慧城市不僅需要科技，還需要有人文關懷。