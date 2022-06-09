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09/06/2022

確診微升至558 BA.2.12.1累逾百宗度度有

#肺炎疫情 #Omicron #BA.2.12.1
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　　【晴報專訊】Omicron亞系續肆虐，社區出現10多條BA.2.12.1傳播鏈，累計逾百人中招，最新14宗懷疑個案患者遍布東區、何文田、將軍澳等地；另有從英國抵港者第9日後驗出L452R陽性，疑涉BA.4或BA.5病毒，傳染期曾到銅鑼灣及尖沙咀用膳，恐令變種廣傳。

 

　　衞生防護中心指，坦言BA.2.12.1個案「度度都有」，且昨有558宗確診，數字有微升，惟重症及死亡個案穩定，仍待觀察疫情發展。

 

2名患者上周三下午2時許光顧太古城「阿詩瑪‧壹菌」，同場食客要強檢。

 

　　本港昨增558宗確診，當中301宗快測陽性涉及早前3日的覆檢個案，扣除重複個案，單日多16宗快測確診。Omicron亞系個案續增，傳染病處主任張竹君指，多14宗個案疑涉BA.2.12.1，大部分是零散病例，涉上水太平邨平熙樓一家3口、柴灣道香島5座一家4口、何文田ONE HOMANTIN的48歲女、將軍澳蔚藍灣畔6座的46歲女；而住何文田冠德苑冠昌閣的2名街坊，彼此曾拜訪，同屋苑早有一家3口染疫；另住太古城廬山閣的52歲女，同幢不同樓層及坐向早前亦有街坊確診；住鰂魚涌寶峰園及西灣河東欣苑歡欣閣的2名患者，彼此不相識，上周三（1日）下午2時許有光顧太古城「阿詩瑪‧壹菌」，同場食客要強檢。累計BA.2.12.1個案增至162宗，約3成為本地病例。

 

　　BA.4現有23宗輸入病例，BA.5有35宗輸入及1宗本地病例。昨61宗輸入個案中，有1宗驗出L452R陽性，疑涉BA.4或BA.5，張指患者上月29日從英國抵港，於第9日強檢陽性，傳染期去過銅鑼灣A.T.A.S和尖沙咀海港城奇納百川用膳，食肆列強檢。

 

The Iron Fairies酒客疑播毒LINQ

 

九龍塘方方樂趣英文小學多2兄弟確診（資料圖片）

 

　　學校昨多94宗陽性，涉87間學校內61名學生及33名教職員。九龍塘方方樂趣英文小學多2兄弟確診，涉1F和2F班；北角蘇浙小學國際部多1名清潔工染疫；香港仔新加坡國際學校有2名老師和1名職員感染，但彼此無除口罩相處，學校停課1、2日大清洗。

 

　　中環酒吧LINQ多2人感染，酒客病毒基因分析證與The Iron Fairies患者相似，張相信有3名酒客訪The Iron Fairies約1周後，再光顧LINQ造成傳播。張指，確診數字微升，惟快測須覆檢致個案累積，料2、3日才回復平穩。昨無人死亡，重症無升勢，疫情趨勢待觀察。她相信社區有10多條BA.2.12.1傳播鏈，遍及太古城、何文田等，整體病徵輕微，影響料與現時流行的BA.2.2相若。

 

 

轉載自: 晴報

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