被網民狂推跟鄧麗欣復合 方力申︰我哋兩個無嘢

【晴報專訊】方力申（小方）和鄧麗欣（Stephy）這對螢幕情侶曾拍拖十年，可惜16年分手；早前兩人定情作《獨家試愛》上映16周年，小方特別撰文感謝舊愛，事後不少網民力推二人復合。小方昨日出席公開活動，笑指網民只是「食花生」，又大爆他和Stephy的共同朋友亦經常「撥行扇」，但他強調跟舊愛已昇華到朋友關係。

小方恨拍拖恨到出面，但又呻藝人很難結識新朋友。

方力申昨日出席健康活動，今年已42歲的小方，自從與鄧麗欣分手後一直單身至今，雖然偶有緋聞，但都只是煲水新聞。父親節將至，問方爸爸可有追問兒子戀情？小方無奈說︰「無喎，佢放棄咗我好耐，我都好關注自己嘅感情，但真係搵唔到。（好難搵？）我覺得難呀，我哋做呢行，好難咁主動去識一個人，都係好被動，鍾意一個人，對方又要內外兼備，所以就更加難；如果溝通得唔好，拍拖都唔一定開心。」

早前小方與Stephy及友人聚會，問他跟舊愛再見可有感覺？小方即說︰「嘩，我唔敢答你呢啲咁details嘅問題，但我哋經常見面，幾個月就見一次，一年都見好幾次。（網民狂推你同Stephy復合？）佢哋食花生梗係啦！（你自己想唔想？）無諗呢啲，我哋出嚟永遠都係嗰班朋友，大家識咗十幾年，朋友都成日笑我哋，又會喺group send番以前啲合照出嚟。（雙方朋友想你哋復合？）都係食花生啫，我哋兩個都無嘢，淨係喺度笑。（無乜感覺？）朋友囉，我都好關心佢同佢媽咪嘅健康，過年過節都會傳短訊畀佢媽咪。」

鄧麗欣和小方拍拖十年，最後因了解而分手。（資料圖片）

曾屙血擔心患大腸癌

另外，小方昨日獲委任為大腸癌篩檢測試代言人，他透露39歲時首次做大腸檢查，但一年後發現大便出血，所以再作檢查。他說︰「我第一次檢查時有兩粒瘜肉，醫生幫我割咗，但年幾之後發現自己屙血，醫生叫我再檢查，發現我原來食咗麻辣火鍋，去廁所時有粒痔瘡爆咗，不過粒痔瘡喺裏面，所以唔使割。之後我都繼續食麻辣火鍋，無戒到。不過呢個年紀開始見盡生老病死，所以都注意身體，每兩年一次做身體檢查，驗血就一年驗一次。」