昨日（8日）33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：24；下跌板塊：9。

至4:30收，上升板塊：30；下跌板塊：3。

前市恒指收：21531.67。

昨市恒指收：22014.59；升482.92。

前市期指收：21366。

昨市期指收：21849，升484。

前市低水：166；昨市低水：166。

前市大市成交：1400.80億元。

昨市大市成交：1840.28億元，增439.48億元。

前市期指成交：107261張。

昨市期指成交：112274張，增5013張。

昨日大市成交千八億，但主要是買賣哪些股？附圖是昨日的大成交股。

昨日港股的主打股是騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、建行（00939）、美團（03690）、中移動（00941）、友邦（01299）、中海油（00883）、匯豐（00005）、京東（09618）、網易（09999）、SPDR金ETF（02840），11隻股票佔逾半成交金額，估不到吧！買賣側埋一邊，成也此11，今日如回，也因此11。可有預備隊接上？但怕預備隊唔夠大隻撐得起個市。

A股則是以工行、建行、招行、農行、中行、茅台為主打。