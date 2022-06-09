管治香港所需的團隊精神

候任特首李家超在報章撰文，回顧自己在多年工作期間，在管治方面的領會，有4個要點需要關注：包括需有迎難而上的精神找出解決困難方法、要重視執行的結果、建立團隊精神的重要性，以及需具備風險管理的憂患意識。

這4個要點，最有實質性而沒有流於口號的表述，只有第3點，即「建立團隊精神的重要性」。「團隊精神」這名詞始自上世紀七十年代，以日本為起點，如今已席捲全世界。團隊目標就是要創造出比團隊成員個人所能創造出的總和更多的價值。

團隊精神就是所有團隊成員都為了一個共同的目標，自覺地擔負起自己的責任，並甘願為了團隊而犧牲自己的某些利益。分工合作，相互照應，以快速敏捷的運作，有效地發揮角色所賦予的最大潛能，是團隊精神的具體表現。簡單來說，所謂「團隊精神」，就是大局意識、協作精神和服務精神的集中體現。

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端午節剛過了不久，而端午節的划龍舟競賽，正是「團隊精神」的最佳示範。划龍舟的特色，便是划龍舟時經常強調的「這條船上，沒有你，沒有我，只有我們！」這可說是讓團隊一起划出合作無間的情感！鼓聲一響，鼓手在前，舵手在後，槳手們齊心協力划過終點。船上的每一個成員，都有著明確的目標，統一的節奏，一致向前進的心，這就是團隊最強的凝聚力。船員藉由龍舟競賽來展現團隊決心，無論是否奪冠，大家一起努力的感動，會刻畫心中，這就是歸屬感。

團隊精神的基礎是尊重個人的興趣和成就。核心是協同合作，最高境界是全體成員的向心力、凝聚力，反映的是個體利益和整體利益的統一，並進而保證組織的高效率運轉。團隊精神的形成並不要求團隊成員犧牲自我，相反，揮灑個性、表現特長保證了成員共同完成任務目標，而明確的協作意願和協作方式則產生了真正的內心動力。

團隊精神的秘訣，不妨參考禽鳥類的野雁飛行。每個秋天，當見到雁群為過冬而朝南方，沿途以V字隊形飛行，但為甚麼要這樣飛？原來牠們是靠隨時不斷的互相鼓舞來達到目的地。當每一隻雁鳥展翅拍打時，造成其他雁鳥立刻跟進，整個鳥群抬升。借著V字隊形，整個雁群比每隻雁鳥單飛時，至少增加了71%的飛行距離。野雁的叫聲不但熱情十足，而且足以給人精神鼓舞。





當一隻野雁脫隊時，它立刻感到獨自飛行時遲緩、拖拉與吃力，所以很快又回到隊形中，繼續利用前一隻鳥所造成的浮力。當領隊的野雁疲倦了，它會輪流退到側翼，另一隻野雁則接替飛在隊形的最前端。飛行在後的野雁，會利用叫聲鼓勵前面的同伴來保持整體的速度，繼續前進…。

如今候任特首李家超也在談團隊精神。他的團隊，就是18萬公務員的支持。18萬公務員隊伍，是香港的重要資產。但香港公務員多年來最為人詬病的，是充斥「打工心態」，也從來沒有公務員團體表示「要與市民共度時艱」。香港過去在港英政府治下，長期訓練培養出一種「殖民地包袱」的思想，難以跳出舊有習慣思維，且看候任特首能否參考野雁思維，改革公務員隊伍。

