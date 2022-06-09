半年結前投資氣氛大扭轉

近期實體經濟與資本市場好消息頻頻出台，在上月底，國務院出台穩經濟一系列政策措施，涵蓋共六方面，細分三十三項措施，政策的密度及力度均比以往明顯加強。另一方面，目前全國疫情得到有效控制，重點區域如上海已於月初起全面復工復市，一系列生產鏈和供應鏈逐漸恢復。與此同時，早前對科技企業的調控政策看似鬆綁，明顯刺激資本市場表現，投資氣氛明顯好轉。

效果亦非常清晰，早前出台的政策逐漸發揮作用，一步步促進內地經濟回暖，但市場信心的復甦速度不可能一步到位。受歐洲地緣因素和疫情的雙重影響，環球經濟難以迅速改變震盪趨勢。此外，聯儲局加息的影響，還有待觀察。雖然目前的整體形勢仍不明朗，不過基於整體局勢，估計內地市場最困難的時期已經悄然地一步步遠離。

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筆者估計中央政府將有力度更大，方向更為精準的穩經濟政策出台。外需目前因受疫情壓抑，短期內較難取得明顯提振。故此，在目前的挑戰下，若要刺激內地經濟，需要在投資和消費領域，持續發力拉動。筆者認為，內地更多的地方政府將持續以發放消費券的形式，刺激內需消費。

在經濟結構中，特別是在三大投資領域，製造業和基建投資政策成效較慢，而且限制較多，估計內地房地產將成為拉動內需的主力。此外，筆者亦不排除美國放鬆對華貿易的管控，預計隨著美國通脹水準的進一步拉升，美國後續的放鬆力度有可能更將加大。分析6月份市場形勢，較大機會以橫向震盪為主，但可能存在結構性投資機會，投資者需要耐心等待市場的進一步資訊，而在重點關注領域，直接受益於刺激政策的板塊和相關行業，將會是房地產、家電、汽車、物流以及基建等。

作為總結，筆者建議讀者可重點關注三項指標值，首先5月31日，國務院印發《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，提出六個方面33項具體政策措施及分工安排。其次、國家發改委6月1日指出，要加快建設全國統一大市場，為構建新發展格局提供堅強支撐。最後、參考內地文化和旅遊部最新數據中心測算，端午節假期旅遊出遊人次按可比口徑恢復至2019年同期的86.8%，趨勢正面，為內地旅遊交通等板塊注入信心。