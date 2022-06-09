日本人氣男星綾野剛爆性醜聞！廣告商紛紛割席！他在HISENSE廣告的暖男形象與現實差太遠？

日本人氣男星綾野剛近期傳出醜聞，被著名 YouTuber 東谷義和爆料，指他私生活淫亂，其中更牽涉與未成年少女發生關係，引起公憤，形象跌至谷底。據聞不少品牌為保公司聲譽，跟他劃清界線，將他代言的廣告下架。

（影片截圖）

現年四十歲的綾野剛演技精湛，戲路甚廣，是個實力派的性格演員，出道以來拍過不少受歡迎的代表作，包括《離婚萬歲》、《天才婦科醫》、《MlU404》、《新聞記者》等日劇，以及《陽光只在這裡燦爛》、《怒》、《新宿天鵝》等電影。他憑著《離婚萬歲》獲得東京國際戲劇節最佳男配角奬，更憑《陽光只在這裡燦爛》奪得日本電影影評人大獎最佳男主角獎等。

綾野剛曾為不少品牌作廣告代言人，如 HISENSE 海信電器、LOTTE 樂天朱古力、HONDA 本田汽車、MINTIA 喉糖、DOMOCO 電訊公司等，今次爆出負面新聞，形象大損，廣告商紛紛割席。

近期看到綾野剛演出的 HISENSE 電器廣告，片中的他不但為女友煮早餐，又做家務，對愛侶無微不至，是個溫馨暖男，跟他在現實生活中的渣男形象截然不同。

（影片截圖）

HISENSE 海信電器廣告：