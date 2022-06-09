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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

09/06/2022

日本人氣男星綾野剛爆性醜聞！廣告商紛紛割席！他在HISENSE廣告的暖男形象與現實差太遠？

#數碼營銷 #暖男 #廣告 #綾野剛醜聞 #《離婚萬歲》 #綾野剛 #HISENSE 海信電器 #日本人氣男星 #HISENSE 電器廣告 #性醜聞c YouTuber 東谷義和 #《陽光只在這裡燦爛》 #日劇
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　日本人氣男星綾野剛近期傳出醜聞，被著名 YouTuber 東谷義和爆料，指他私生活淫亂，其中更牽涉與未成年少女發生關係，引起公憤，形象跌至谷底。據聞不少品牌為保公司聲譽，跟他劃清界線，將他代言的廣告下架。

 

（影片截圖）

 

　　現年四十歲的綾野剛演技精湛，戲路甚廣，是個實力派的性格演員，出道以來拍過不少受歡迎的代表作，包括《離婚萬歲》、《天才婦科醫》、《MlU404》、《新聞記者》等日劇，以及《陽光只在這裡燦爛》、《怒》、《新宿天鵝》等電影。他憑著《離婚萬歲》獲得東京國際戲劇節最佳男配角奬，更憑《陽光只在這裡燦爛》奪得日本電影影評人大獎最佳男主角獎等。

 

　　綾野剛曾為不少品牌作廣告代言人，如 HISENSE 海信電器、LOTTE 樂天朱古力、HONDA 本田汽車、MINTIA 喉糖、DOMOCO 電訊公司等，今次爆出負面新聞，形象大損，廣告商紛紛割席。

 

　　近期看到綾野剛演出的 HISENSE 電器廣告，片中的他不但為女友煮早餐，又做家務，對愛侶無微不至，是個溫馨暖男，跟他在現實生活中的渣男形象截然不同。

 

（影片截圖）

 

HISENSE 海信電器廣告：

 

 

 

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