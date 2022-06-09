航運股急瀉　尋底定調整？港股反彈後整固？潘鐵珊教你執倉策略！

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

A股回軟，港股亦先升後跌。近日強勢的航運股半日跑輸大市，東方海外(00316)及中遠海控(01919)半日跌逾9%及7%。事實上，國務院總理李克強早前提及推動貨運量盡快實現正增長，航運股僅屬回吐？雖然恒指半日回吐52點，但仍較5月低位(19178點)反彈近15%，唔少大行同券商近期發表報告，睇好港股前景，潘鐵珊教你點執倉先做到長勝將軍！

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