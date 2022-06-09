湯水達人Natalie｜超清甜！「椰皇濃雞湯」清熱潤肺、補而不燥，夏天啱飲！如何做出重膠質、「白雪雪」雞湯？

不少人也會怕夏天飲雞湯「燥上加燥」，不過如果你和我一樣，屬於陰虛內熱體質，這個「椰皇濃雞湯」就十分適合你，清熱潤肺之餘更是補而不燥！只要學懂這個雞湯做法，做花膠、鮑魚或是湯底也統統沒有問題！

料理、湯水達人Natalie

如何做出「白雪雪」雞湯？

說到煲雞湯，相信不少朋友都會問：應該要用哪一種雞？其實烏雞或是老雞都沒有問題！如果你想雞味濃、驅風效果更好的話，就可以選用老雞。處理雞時，緊記要先把雞洗淨，然後吸乾、再把肺、臀部去掉，之後把雞最少蒸一個半小時，因為雞愈蒸得熟，就愈容易拆散！

蒸好雞後，大家可戴上手套，趁雞還熱時先把雞拆肉拆骨，然後以慢火邊戳散邊炒雞肉，把雞肉炒至焦香乾身。要留意的是，這個步驟不能心急！要慢慢把雞肉煎至焦香，加水後雞湯就必定「白雪雪」、重膠質，也會夠甜！

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