QS 2023年世界大學排名出爐！麻省理工連續稱冠！本港邊5間大學躋身百大？科大急跌6位被中大超越？（附完整名單連結）

還有1個多月就是DSE考生放榜的大日子，而國際高等教育資訊機構QS就公布了2023年世界大學排名！麻省理工連續11年排世界大一，新加坡國立大學就繼續穩住「亞洲最佳大學」之名！而本港就維持7間大學上榜，到底邊幾間排名上升和下滑？一齊睇睇啦！

QS世界大學排名採用6項指標，包括學術聲譽（40%）、僱主聲譽（10%）、論文引用次數（20%）、師生比例（20%），教員及學生國際化程度（各佔5%），收集過15萬名學者和近10萬名僱主的意見，最後有1418間大學上榜，為最大規模的一次！

跟大家睇睇全球三甲，排世界第一的依然是美國麻省理工學院，院校已經第11年稱冠，英國劍橋大學攀升1位至第2，而史丹福大學則維持第3。

美國麻省理工學院

（圖片來源︰MIT Facebook）

本港大學的表現又如何？今年有7所大學上榜，其中有4間排名上升，3間下跌。香港大學由去年第22位升至21位，守住第一，中文大學亦上升1位掛第38，科大就急跌6位至第40位，城市大學跌1位排54位，理工大學則升1位排第65。其餘兩間院校就是百大之外的浸會大學，急升6位至第281位，而嶺南大學則跌至601至650位。

科大去年的排名是34，今年下跌6位，反被中大超越！

（圖片來源︰HKUST Facebook）

即睇2023年本地大學排行榜︰

香港大學 （21位）

香港中文大學（38位）

香港科技大學 （40位）

香港城市大學（54位）

香港理工大學（65位）*與其他大學並列

香港浸會大學（281位）*與其他大學並列

嶺南大學（601—650位）

再睇QS世界大學首20位︰

1. 麻省理工學院

2. 劍橋大學

3. 史丹福大學

4. 牛津大學

5. 哈佛大學

6. 加州理工學院

7. 倫敦帝國學院

8. 倫敦大學學院

9. 蘇黎世聯邦理工學院

10. 芝加哥大學

11. 新加坡國立大學

12. 北京大學

13. 賓夕凡尼亞大學

14. 清華大學

15. 愛丁堡大學

16. EPFL洛桑聯邦理工學院

17. 普林斯頓大學

18. 耶魯大學

19. 南洋理工大學

20. 康奈爾大學

完整名單︰https://bit.ly/3xhLR79