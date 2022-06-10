新居屋下周一攪珠 最快第4季揀樓

【晴報專訊】復售居屋以來，最多盤、折扣率最大的近9,000伙新居屋，將於下周一（13日）攪珠，最快今年第4季揀樓，其中東涌裕雅苑為現樓，相信可即買即住。早前房委會接獲約25.1萬份申請，超額認購27倍，即平均27人爭1個單位。

今期居屋以市價51折發售，最平售$124萬，接獲逾25萬份申請。（資料圖片）

房委會昨宣布，新一期居屋及白居二下周一攪珠，全程網上直播，最快第4季揀樓及向白居二的成功申請者發出批准信。

今期居屋達8,926伙，以市價51折發售，由124萬至531萬元不等，平均27人爭1個單位；但對比2019年推售的4,871伙，錄30.2萬份申請，超額認購60.5倍，今次中籤機會仍較高。

市價51折售 27人爭1單位

最快可入伙的東涌裕雅苑，約20%為3房2廁大單位。（資料圖片）

7個居屋項目包括罕見的港島海景盤北角驥華苑，為單幢式僅248伙，部分高層單位可望維港，但亦有近40%為開放式單位，客飯廳較「三尖八角」；另有市區盤土瓜灣冠山苑，距港鐵站僅3分鐘路程，部分開放式戶有露台；而入場費最低為啟德啟欣苑，部分屬「納米盤」，面積僅186呎起；最快入伙的東涌裕雅苑，約20%為3房2廁大單位。

特首林鄭月娥昨在立法會答問大會指，房屋政策是「前人種樹，後人乘涼」，不應受樓市波動影響，料未來10年供應大增。另目前已覓得2.1萬伙過渡性房屋，盡力「快得一個月得一個月」。

至於明日大嶼的交椅洲人工島填海，她指單申請5億元撥款已花了10多個月，且非一般可行性研究，需花30多個月作具體檢視道路及鐵路如何鋪排等，或牽涉環評。