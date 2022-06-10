單身過28歲生日 馮盈盈唔急向「金牌媒人」Bob攞快證

【晴報專訊】馮盈盈昨日錄影無綫新節目《魔法伽利略》，獲工作人員送上蛋糕，慶祝今天28歲生日。問單身的盈盈可會叫「金牌媒人」林盛斌（Bob）介紹筍盤？她表示緣份天注定，笑言不會向Bob拿快證及打尖。

盈盈指生日要在工作中度過，沒有特別慶祝。

馮盈盈、何依婷、甄澤權及林盛斌等昨日錄影節目，今天28歲生日的盈盈，席間許下生日願望︰「希望大家身體健康，疫情快啲散去，世界和平，節目有好收視同大獲好評，帶多啲歡樂畀大家。」問她有否許願釣金龜？盈盈反應甚大說︰「我無許呢個願呀！依家無追求者，連潛在追求者都無，可能佢哋潛得太入喇！」

至於是否恨拍拖？盈盈表示︰「無諗呢方面，專注工作先，日日都由朝開工開到晚。（叫Bob介紹筍盤你識？）佢『金牌媒人』嘅稱號已經深入民心，以我所知佢booking好full，聽講個waiting list（輪候名單）要等好耐。無咩特別需要，我都費事攞fast pass（快證）或者打尖，我唔急，可以等下先，等佢處理咗手頭上嗰啲先。（再等啲筍盤無晒？）我唔強求，個天一早幫我揀咗，緣份到就自然有，隨緣啦！」

何依婷讚「女版曾比特」靚女

何依婷直言男生懂得變魔術會加分。

另外，何依婷透露會在節目中與盈盈表演魔術，從未接觸過魔術的她大呼好玩，更笑謂將來可以向心儀對象表演。而港姐出身的何依婷明言有留意日前舉行的港姐複選，問她對哪位準佳麗有印象？她說︰「有個女仔個樣好靚嘅，但髮型好特別，爆炸頭嘅（「女版曾比特」Astrid），我覺得佢個樣好靚女，只要喺造型上有啲改變，係會令人眼前一亮。」