美國總統拜登的支持率，跌到了他入主白宮以來的最低點。根據CBS／YouGov的民意調查，美國人對他的支持率下降到了36%。一般來講如果現任總統的支持率跌到30%或更低，意味著他有巨大的民意差距，往往輸掉選舉。

拜登上任16個月的政績其實不錯。美國經濟徹底擺脫了疫情衰退，增加了八百多萬份就業機會，工薪階層收入迅速上升，失業率創出五十年新低，沒有多少企業因疫情而破產，消費市道強勁，房地產價格大漲，儘管最近跌了不少，拜登上任以來S&P500還有10%左右的漲幅。他在處理烏克蘭危機上，也得到民意的支持，美國不費一兵一卒將離心離德的歐洲重新納入北約旗下。

(CNS)

這張成績表對於任何一任總統，都是可圈可點的，但是拜登的人望卻一路下滑。究其原因，就是通貨膨脹。財政部長耶倫最近不得不向國會承認，「通貨膨脹絕對是一個問題……現在不是工人找不到工作，而是企業招不到工人。」

工資暴漲、汽油價格暴漲、食品價格暴漲。通脹預期推動新的漲工資，然後就是漲價，惡性循環。美國基層工人的名義工資上升了，但是實際購買力卻下降了，令拜登政府的不支持率攀升。

以目前的選舉形勢看，民主黨很可能在眾議院選舉中輸掉多數黨席位，甚至連參議院多數黨席位也不保。只要失去兩院中的一個，拜登政府就難以再推大的具有爭議的政策。拜登初執美國帥印時，民主黨同時控制了白宮和參眾兩院，當時可謂春風得意，在上任後的最初一百天眼花繚亂地推出了許多政策，包括兩個規模龐大的財政刺激措施，但是除了疫情救援計劃外，拜登政府的各項經濟政策全部虎頭蛇尾，大多數仍停留在國會審批階段。

一旦民主黨失守參院或眾院，拜登政府的執政效率就會大打折扣。這個先例在之前兩位民主黨總統身上都發生過。克林頓和奧巴馬上任之初，都是挾著橫掃參眾兩院之勢，但是很快輸掉了中期選舉，執政能力大降，最後在國會的對峙中成為跛腳鴨。

如果民主黨無法再掌控國會參眾兩院，相信拜登的政策聚焦點會重新回到國內，回到拼經濟上。那時候美國的通貨膨脹仍然較高，但是經濟增長卻可能顯現下行壓力，甚至衰退壓力。估計白宮會對聯儲施加壓力，但是鮑威爾卻在同時追逐兩隻兔子。

通貨膨脹和經濟衰退共存，是罕見的經濟現象，戰後僅在1974-1982年期間出現過，它對經濟的摧殘遠大過普通的衰退，持續困擾了四任美國總統。應對通脹高企而經濟下滑的挑戰，拜登可能發現自己手中可打的牌不多，三十萬億美元的政府債務泰山壓頂，國會共和黨籍議員也不會配合新的經濟刺激措施。

現在拜登最大的政策幫手應該是聯儲主席鮑威爾，只是他自己也有點泥菩薩過江自身難保。在2022年，拜登保送了鮑威爾連任美國聯邦儲備局主席。2024年拜登需要鮑威爾保送他連任美國總統。也許，鮑威爾的任期長過拜登的。

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