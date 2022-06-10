  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

10/06/2022

高小已患脂肪肝？睡眠窒息！高血壓！小朋友肥胖引發多種疾病！醫生：港孩體型極端化

#健康小tips #健康 #肥胖 #過重 #學童肥胖問題 #高血壓 #脂肪肝 #睡眠窒息 #心血管病 #癌症
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　俗語說「三歲定八十」，漠視兒童肥胖，對成長或帶來沉重打擊。有兒科專科醫生指出，肥胖兒童易出現睡眠窒息症，因睡眠質素差，影響身高及腦部發育，即使長大後減肥亦不可逆轉。而且肥胖影響未必能及時偵察，有高小、初中生因肝功能指數異常，才揭發有脂肪肝；亦有兒童做睡眠測試時，方知已患早期高血壓。

 

兒科專科醫生陳亦俊

 

　　兒科專科醫生陳亦俊指，按近年本地肥胖研究，約有20%學童達肥胖程度，即每5人便有1人過重︰「按兒童生長線，超過90%便可定義為偏肥。但要注意兒童身高體重是否合比例，如小朋友偏重，但同時身高偏高，便不屬肥胖。」他解釋，因小朋友處於成長期，身形變化大，新陳代謝亦較快，量度是否肥胖不能靠單一指數，應每隔數月便進行1次評估。

 

缺運動唔夠瞓 嗜零食易致肥

 

　　而兒童肥胖的「種子」，不單由食無定時、運動不足埋下，睡眠不足亦是隱患。陳指，海外小學生多數在晚上9時就寢，但同齡港童往往在晚上10時、11時才入睡，「有睡眠研究指出，6歲小童若每日睡眠不足9至10小時，易影響發育及調節食慾的荷爾蒙分泌，疲勞亦會降低其活動能力。」

 

小孩如愛吃薯片、汽水等零食，更高風險變成肥仔肥妹。

 

　　另外，如愛吃薯片、汽水等零食，及因家長工作繁忙而習慣買外賣、外出用膳的生活，亦使兒童攝取更多鹽和油。陳說：「臨床曾見5歲男生的體重已達生長線97%，重達26公斤；有同齡兒童甚至重34公斤。」

 

成年後 心血管病癌症風險高

 

　　肥胖亦影響深遠。陳指，兒童即使無鼻敏感、扁桃腺肥大等問題，單是持續肥胖數年已可誘發睡眠窒息症，「睡眠質素差自然難長高，亦會影響腦部發展，即使長大後再減肥，亦難彌補。」而且部分影響未必可即時發現，有小朋友檢測睡眠窒息時，才發現已患早期高血壓，陳解釋：「兒童看醫生時易緊張，血壓變化大，不似成人容易量度，需要『陀機仔』作24小時監察，故多在做睡眠檢測時一併量度。」另有高小、初中生發現肝功指數異常，進一步檢查才發現有脂肪肝，「長期肥胖亦會增成年後患心血管病、高膽固醇、糖尿病、直腸癌等癌症風險。」

 

　　此外，肥胖兒童因外觀影響，容易受欺凌或欠自信，亦會增加患抑鬱風險，不可輕視。

 

　　他又提醒，育兒時要小心「食物陷阱」，如預製果汁飲品一般糖份高，致肥風險大，「即使新鮮水果亦含果糖，切勿過量，應按食物金字塔原則進食。」而攝取碳水化合物也要適量，另對兒童最重要的蛋白質，可選擇經白肉、魚肉或豆腐攝取會更健康。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #肥胖 #過重 #學童肥胖問題 #高血壓 #脂肪肝 #睡眠窒息 #心血管病 #癌症

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk