第5度開紅館騷為樂迷打氣 衛蘭享受音樂拒做歌唱老師

【晴報專訊】唱紅《大哥》、《離家出走》等多首金曲的衛蘭（Janice），將在下月9至11日連開三場紅館個唱。Janice第五度踏上紅館舞台，昨日公開售票至下午已極速售罄，十分厲害。她希望為受疫情煎熬兩年多的樂迷打氣，亦想多作嘗試，除了參與舊歌重新編曲，舞台、服裝也有給意見，「以前細個乜都唔識，大過咗多咗自己諗法，希望同大家分享！」

上月初，衛蘭忽然蒙眼拍片變身華納高層，宣布下月在紅館舉行《Janice Vidal Be Still Live 2022》，令餓足多時的樂迷興奮不已。日前她受訪時，笑言是刻意用輕鬆方式公布好消息，「我想無咁serious（嚴肅）去講，今次開騷加咗好多自己嘅想法，希望帶多啲新嘢畀觀眾，好似舞台、服裝設計都有畀意見，舊歌重新編曲都有幫手。希望同以前相比，大家睇到一個不一樣嘅騷。」

Janice一身黑寡婦打扮拍攝個唱海報，型格十足。

Janice一身黑寡婦打扮拍攝個唱海報，型格十足。

地獄式舉啞鈴練氣

Janice每日努力狂操體能，以應付四面台演唱會。

Janice找來近年合作無間的年輕音樂人蘇道哲，擔任個唱音樂總監，並組織業界頂尖樂手、管弦樂隊登上紅館大顯身手。「今次新舊音樂人各佔一半，比以前嘅演唱會搵多咗年輕音樂人幫手，我最希望多啲同觀眾互動，用聲音治療大家心靈。」此外，Janice為增強體能，早已展開地獄式特訓，她坦言以前減肥是為別人而減，現在減肥全為自己健康，「每日舉啞鈴，又喺跑步機不停鍛練，原來舉啞鈴可以去到好盡，雖然辛苦但對自己練氣好有用。」

Janice早前找來《超級巨聲》出身的王嘉儀創作歌曲《風靡》。

努力操fit體能外，出名唱功了得的Janice近年一直進修唱歌技巧，相當好學，「我一星期上兩堂，搵一位教歌劇嘅老師執下我啲中文咬字。我本身鼻音重，希望今次演唱會嘅觀眾聽到我另一種唱腔。」她透露，眼見早前疫情好轉，大家才正式落實開騷，所以籌備時間大減，相當大挑戰，「以前準備演唱會起碼有三個月時間，今次公布得咁急，我都驚大家唔知我開騷，咁短時間都有壓力。」至於Janice早前的主打歌《Little Miss Janice》選用全女班製作班底，她表示今年底將推出全女班製作的專輯，若下次再開騷，將安排這班拍檔上台jam歌。

望挑戰內地歌唱比賽

Janice感謝伯樂黎明當年的栽培，她現在亦提攜新生代音樂人。（資料圖片）

去年Janice擔任《聲夢傳奇》導師，向鍾柔美傳授歌唱心得。（網上截圖）

除了忙於開騷及製作新碟，Janice亦留意樂壇新力軍，去年她出任《聲夢傳奇》導師，指導一眾年輕學員；《聲夢2》學員趙小婷去年在社交網翻唱Janice歌曲，Janice亦特地讚好，盡力鼓勵新人。「上年第一次做導師，當時畀多啲空間學員發揮，之後都有粉絲直接喺IG發信息，叫我教佢哋唱歌，但自己暫時無打算做歌唱老師。」由04年翻唱黎明的《情深說話未曾講》英文版出道至今，Janice轉眼已踏入40歲，她感恩仍能在香港唱歌及製作音樂，「同當年一班新人比較，大家各自有唔同嘅路向，我好感恩繼續上紅館、繼續做音樂，今次我亦會好畀心機做好個騷；如果有機會參加內地歌唱比賽都好，最緊要有新挑戰！」