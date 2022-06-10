安聯基金出了甚麼事？

本欄開張時推介了一隻派7厘息的基金（現價息率已升至8.4厘左右），就是安聯的收益及增長基金。

而上期也談到，對小投資來說，直接買債券太犯本，買債券基金可能是一個折衷方法，讓我們冒較低風險的同時，也可以獲得投資債券的好處，即是有穩定的現金流，而安聯收益及增長基金就是其中可以考慮的一隻股債混合基金。

但在前個星期，我的朋友傳來一段關於安聯投資被美國司法部和證監會罰款60億美元的新聞給我。當然，他手上持有收益及增長基金，自然會問到，安聯基金到底出了甚麼事？以及今次事件對安聯這隻收益及增長基金有沒有影響？

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首先，大家要知道，這不是一宗突發新聞，而是發生於兩年前3月的一宗事件，當時正值全球疫情大流行，美股以至環球股市都大幅下跌。安聯在美國成立的一隻對沖基金Structured Alpha，由3位基金經理負責，被指誤導投資者，明明是一隻高風險基金，但就說成很穩陣，也會有方法對沖風險。

結果，2020年3月股市大跌時，基金價格大跌，卻虛報虧損金額，把損失42.15%寫成4.15%，即是輕輕抹去一個2字。

經過兩年多的法律程序後，在今年5月17日，該三位基金經理被定罪，而安聯也被重罰60億美元，應該是同類事件中，罰款額最高的一次，而安聯更被勒令未來10年都不可以在美國從事投資顧問。

因此，安聯在美國物色了一家名為Voya Financial旗下的資產管理公司Voya IM，將大約1200億美元的資產注入該公司，以換取24%的股權，而安聯的美國投資團隊也會加入該公司。

各位，今次事件對安聯有沒有影響？老實說，完全沒有影響是不可能的，但這個影響有多大？又是否影響到安聯收益及增長基金的表現？

首先，這件事發生在兩年前，過去兩年，安聯收益及增長基金正常運作，基金價格從2020年3月的低位6.68美元逐步回升，大約用了一年時間，便回升上「招股價」的10美元以上，直到今年初，才開始跟隨美股回落，6月8日的基金價格為8.56美元。

由此可見，事件對收益及增長基金沒有大影響。但另一邊廂，安聯被罰60億美元，這不是一個小數目，因為去年安聯的利潤也不過66億歐元，即是這等於蒸發了近一年的盈利。但過去兩年，安聯已為相關的法律訴訟作了撥備，相信對財政沒有即時嚴重影響。

另外，不能在美國從事投資顧問或資產管理工作，唯有找一個合作伙伴，但我相信，安聯收益及增長基金仍然會獨立運作。即是從微觀層面上，未來的運作架構應該不會影響基金的決策。但從宏觀層面上，我們仍要觀察一段時間，才能確定對安聯美國到底有沒有影響。

我自己會形容，這次事件跟2008年金融海嘯時，美國AIG差點倒閉有少許相似，因為AIG本來是賣保險的（安聯本來也是賣保險的），但結果去做了高風險業務，那就是CDS（Credit Default Swap），即債務違約掉期。簡單來說，就是承擔投資者的債務違約損失。

AIG做開有數得計的人身保險，但結果一頭栽了去可能冇數得計的債務違約保險，導致公司幾乎沒頂。若非得到美國政府出手，現在可能已經成為另一家雷曼兄弟了。

這次安聯的情況，相似的地方就是該公司本來做開傳統基金，但卻涉足高風險的對沖基金業務，但就完全欠缺監管措施。某程度上，兩年前出事也非壞事。事實上，經過今次事件之後，安聯已經承諾，不再從事這類「高回報」的對沖基金業務，以及重整管理和內部監管架構。

至於安聯收益及增長基金的最新情況，下次再續。