新球季曼聯有希望，不敢抱期望

曼聯今季可謂表現可謂希望越大，失望越大。以為C朗回歸，加上季初增兵，本可以大有作為；殊不知中途換帥效果不如預期，令人更失望，最終排在第六。

來季新官上任，加上急需換血，到底紅魔能否突圍而出？還是繼續沉淪？

坦夏上任，紅魔球迷自然充滿期望；按照外媒報導，他對足球有自己一套理念，而且思路清晰，將會建立自己一套體系。

坦夏曾邀請雲佩斯出任助教，但後者因為家庭原因謝絕；最終曼聯聘請麥卡倫和坦夏的阿積士助教雲達加特加入教練團，前者從未成功，後者對英超並不熟悉，這個教練團未許樂觀。（圖片由作者提供）

先不說坦夏是否夠料執教紅魔，但以如今紅魔的陣容，要反彈並非容易。隊中有6個球員約滿離隊，包括普巴、連加特、卡雲尼、馬達、馬迪和第三門將李爾格蘭；還有6位傳會被賣走的包括雲比沙卡、拜爾、鍾斯、馬斯亞、二號門將軒達臣和小將派利斯泰。

撇除這班離隊或待售的球員，曼聯的陣容如何？

如果踢4231的話，前鋒還有C朗，左右翼是華舒福和辛祖，進攻中場的選擇有雲迪比和般奴費蘭迪斯，雙防中是麥湯文尼和費特，防線四子是梳爾、泰利斯、華拉尼和麥佳亞，門將迪基亞是不二之選。

以這個陣容，在英超莫說爭標，最多是爭前四。

曼聯據說出價4000萬鎊希望羅致荷蘭國腳中堅添巴，但雲高爾就奉勸這位小將要三思，因為現階段加盟紅魔並不明智。曼聯真是一沉百踩，買人難上加難。（圖片由作者提供）

已經37歲的C朗，再強也入不到30球，何況利物浦的沙拿和文尼、曼城的夏蘭特，甚至熱刺都有哈利卡尼和孫興慜，都非常當打，如何拉近今季與榜首兩隊30球差？

中場如何？防中是紅魔最弱一環，費特和麥湯文尼只是二流貨色，利物浦是法賓奴和軒達臣、曼城也有洛迪，更莫說車路士有簡迪和佐真奴，紅魔的攻防轉換完全被比下去。

防線更是慘不忍睹，以曼聯的級數，梳爾和泰利斯絕非正選材料，馬佳亞只是愛華頓的級數，僅僅華拉尼算是及格，但仍難和利物浦雲迪克、曼城戴亞斯等相比。

以這個陣容，即使坦夏有何等能耐，都變不出戲法。增兵買人勢在必行。一個能入20球的頂級前鋒、一個實用防中，加上一對起碼加起來有7至8個助攻的左右閘，以及一個有身形有意識的中堅。

外媒表示坦夏的首要目標是維拉利爾的托利斯是首選，因其有技術有身高，而且踢過歐洲賽，經驗豐富；更重要是他能發動進攻，符合坦夏的戰術要求。（圖片由作者提供）

市場上有沒有符合紅魔要求的球員？有是有，但球員是否願意加盟確實另一回事。但以坦夏過去執教風格，年輕活力，用兩三年時間建隊又是否可行？

紅魔不是李斯特城，球迷是有期望的；等半季磨合可以，但等兩季無冠就萬萬不能；更何況曼聯的美國老闆，靠的就是成績帶起股價賺錢，沒有成績，何來等坦夏慢慢培養？

爭四是來季最低目標，但現時紅魔的陣容，莫說爭四，爭六也有危機；坦夏不會有幾年的時間去慢慢建立，球迷等不了，管理層等不了，比他大牌有名望的雲高爾和摩連奴尚且沒有時間，何況他？

因為是曼聯，所以有期望，但以坦夏的能量和號召力，他能買到甚麼球員？即使買到又是否用得好？球迷又能容忍多久的過渡期？正是因為有期望，卻可能換來更大失望。

轉會焦點

夏蘭特加盟曼城引發連鎖效應，利物浦也按捺不住願意出價1億歐元羅致賓菲加小將紐尼斯；這位22歲前鋒有速度、技術和創造力兼備，但能否適應英超，是最大的問號？（圖片由作者提供）

繼阿仙奴之後，連皇馬都傳出對加比爾捷西斯有興趣，全因皇馬認為他年紀尚輕，而且可以踢中前場多個位置，尚有潛力可以發掘，考慮以他接班賓施馬。連捷西斯也可以踢皇馬，真的不知說甚麼好！（圖片由作者提供）

利雲度夫斯基已經完全與拜仁反面，而他表示只會考慮來自巴塞的邀請；但據傳拜仁寧願明年一拍兩散，不惜今年強行留住他，甚至會全季雪藏，也不願被他牽著鼻子走。若是，這也符合波蘭人和德國人的風格。（圖片由作者提供）

據說曼聯已經出手向包括巴塞的法蘭基迪莊、列斯聯菲納斯、多蒙特比寧咸和韋斯咸懷斯開價，但全數被拒絕；最終只能向今季加盟賓福特的艾歷臣埋手。（圖片由作者提供）