【FOCUS】低通脹閒視全球　需求弱仍費思量

石油、大豆、牛肉、奶製品……火箭式漲漲漲，追蹤23種大宗商品期貨合約的Bloomberg Commodity Spot Index徘徊歷史峰值之際，中國國內通脹仍波瀾不興，5月CPI企穩「2」字頭，幾乎位居全球數一數二低通脹之列。

糧價傳導偏弱因8字真言

國家統計局周五(10日)公布，內地5月CPI(居民消費價格)按年漲2.1%(預期：2.2%)，可謂全球滯脹警號壓頂下的一股清流，甚至低過日本的2.5%及沙特的2.3%。

「民以食為天」先看食品價格，儘管豬肉按年跌幅21.1%連續三個月收窄，對沖效應減弱，且鮮果、糧食價格按年漲幅擴大至19.0%、3.2%，但隨著初夏鮮菜大量上市及物流逐步暢通，菜價按年漲幅大幅回落，按月更下降15%。

按國際價格計，過去一年小麥、大豆、玉米分別漲了58%、11%、11%，何解國內糧食整體價格最新按年漲幅僅3.2%？答案就在最高層頻頻強調的「確保口糧絕對安全」8個字，特別是國民主食大米基本自給自足，令國際糧價上漲對國內通脹的傳導偏弱。

多個跡象顯服務需求承壓

值得留意的是，相比美國需求強勁，以及薪資-價格螺旋推動更具黏性的服務業通脹，國統局的數據卻顯示，服務價格按年漲幅從1月的1.7%連續四個月回落，5月錄0.7%的逾一年新低。連同內地智能手機銷量連跌10周、「五一」票房錄除2020年外歷年新低、美團首季餐飲外賣交易筆數降幅超往年等，都似指向人們減少非必需消費。

此亦跟5月錄得超預期表現的出口數據一致，即隨著疫情緩解，製造業加速趕工，供給端修復再次跑贏需求端。這也解釋了PPI(工業生產者出廠價格)中，生產資料價格漲幅(8.1%)為何持續遠高於生活資料價格漲幅(1.2%)。鑒於此，新一輪促消費政策近日迅速升溫，北京3億、鄭州2億、成都1.6億等億元級消費券發放陸續有來。

眼見市場預期今晚公布的美國5月CPI高企8.2%，低通脹令中國擁有更多政策刺激空間，但如何令國民有信心打開錢包，確保二季度經濟實現正增長？工具箱須開得更大。