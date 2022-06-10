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10/06/2022

《經濟不停學》索羅斯的「反射理論」與「榮枯相生論」

#理財 #經濟不停學 #索羅斯
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　　現時年91歲的索羅斯(George　Soros)，因在1992年擊敗了英倫銀行而成名，並被賦予「金融大鱷」的稱號。成功的人士總有幾句座右銘，或有一套理論助其成功。

 

 

 

 

　　索羅斯的主要投資理論是「反射理論」及「榮枯相生論」。索羅斯在其1978年出版的第一本著作《金融煉金術》中多次強調，金融市場不像教科書所講那般理性及有效，反而是存在高度的不確定性及反身性（相互決定性），而這會造成金融泡沫及市場崩潰。

 

 

 

投資者與金融市場相互影響

 

 

 

　　索羅斯的「反射理論」所指的是投資者與金融市場之間的互動關係。前者是根據自己獲得的訊息及認知，從而形成對價格發展的預期，然後付諸行動。然而，投資者的行動又有可能改變市場原有的發展方向，這就會反射出新的市場趨勢，又所謂「自我形成」。市場新的趨勢又會衍生出新的訊息，投資者因此又會建立新的信念，繼而又會再次改變市場的發展趨勢。

 

 

 

　　不過，我想強調的是，趨勢永遠只有大型投資者才可造成，理由是他們投入市場的金額最大，並足以左右價格走勢。散戶永遠只有跟隨大市方向，而由於市場無時無刻充斥著有利及不利因素，散戶投資者大多慣性將以有利因素去解釋價格上升，以不利的因素去解釋價格下跌，而這亦是受到其中一種錯誤的投資心理—「框架效應」的影響，意思就是市場訊息限制了個人的判斷。

 

 

 

群體投資偏見造成「蝴蝶效應」

 

 

 

　　除此之外，索羅斯又認為，由於投資者不可能獲得完整的訊息，而投資者或會因為受到個別訊息而影響其對市場的認知，故不同的投資者會對市場預期產生不同的意見，索羅斯將此定為「投資偏見」，並認為這是金融市場的根本動力，當「投資偏見」透過不斷的互動並產生群體影響時，就會造成「蝴蝶效應」，從而推動市場向單一方向發展，但最終亦必然會反轉。

 

 

 

　　至於「榮枯相生論」，由於金融市場有其運行的規律，但投資者難以客觀地根據完整的訊息作出判斷（客觀上亦無可能掌握到所有訊息），故必然出現決策偏差，但這種偏差一旦形成市場主要力量，就會令市場發展大幅偏離自然規律，從而產生羊群效應，但參與者遲早都會發現這種偏差，最終導致趨勢逆轉。

 

 

 

股市升跌循環不息

 

 

 

　　美國聯儲局官員對通脹持續上升的觀點，由原來只認為是「短暫性」逐步改為「持續性」，同時亦改變了市場對聯儲局加息幅度，以及對經濟前景的預期，投資者由樂觀轉為謹慎甚至悲觀，導致美債孳息率上升、美股下跌，美元亦因為預期息差快速擴大而升值。當市場對經濟前景的預期達到最悲觀時，美股的下跌壓力將會增加，且很可能被過度拋售或恐慌性拋售。

 

 

 

　　全球股市在20203月的崩跌就是恐慌性拋售造成，但當投資者開始意識到其判斷當時的狀況存在偏差時，就會開始修正觀點，股價逐步止跌回升，從而亦改變了投資者對市場的判斷，原有的下跌趨勢扭轉，股市重拾升勢，並在榮枯之間循環不息。

 

 

撰文：經濟通資深市場分析師　鄭廣復

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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