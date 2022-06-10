【投資精叻點】美股見底點判斷？蔡嘉民教你兩大指標捕捉入市良機！

嘉賓：香港程式交易研究中心聯合創辦人 蔡嘉民

上兩集蔡嘉民（Calvin）分享港股參考指標，今集輪到美股環節！究竟港、美股票市場運用的參考指標有何不同？美股受累美國加息及科技企業盈利增長放緩，標準普爾500指數年內跌幅逾一成半，到底如何判斷見底訊號？

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