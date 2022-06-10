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10/06/2022

$50也計，是甚麼心態？

#免費泊車優惠 #主動權 #小數怕長計
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　「方先生，你需不需要扣起一條咖啡，留待下一次用？」

 

　　「為甚麼？」

 

　　「因為很多客人都是這樣的。」

 

　　事缘在一商場買咖啡capsules，買了9條，付錢時，店員說。

 

　　其實我搞不清楚為甚麼要扣起一條，所以我問他。他解釋說商場提供免費泊車優惠，是電子消費$350 ，一般在他們店舖內買的咖啡capsules ，每條大約$40-$45之間 ，所以平均買8條左右，便可以有足夠的消費額去換取3小時免費泊車優惠了。

 

　　他的觀察是大部分客人，都是買滿$350就夠了。

 

　　我說也很正常，不過也沒有那麼「精打細算」，反正也只是幾十元，況且也是自己飲，始終都要買。

 

　　他笑說不一樣的。原來有一個非常非常有錢的名人，當然了，去那地方閒逛的都是非常非常有錢的人，既然他說得出是名人，就更加證明他講的是事實；他說那個有錢人跟他解釋甚麼不一樣。

 

　　假設每次買8條咖啡capsules便有足夠消費額，換取一次免費泊車優惠；若買了9條的話，便多了1條，這多出的一條變得毫無價值。若他每次買8條，連續8次購買，共買了64條，可以換取8次免費泊車優惠；若他每次買9條，連續8次購買，共買了72條條，雖然一樣可以換取8次免費泊車優惠，但多了8條，足以換取多1次免費泊車優惠，卻沒有了。

 

　　噢，我起初也搞不懂。咖啡始終要飲，買多一條、喝多幾天、就遲一點去，而且可以去少一次，不是更好嗎？店員說他起初也和我一樣理解，認為沒太大分別，但那位先生說有分別，而家且是兩件事。

 

（iStock）

 

　　有沒有差別呢？

 

　　有的，你可以說小數怕長計，幾十元也有得計？還有甚麼差別？多一次免費泊車優惠，其實沒有甚麼，經常有的泊車代用券也忘記使用。

 

　　直到我問一位有錢朋友，他立刻明白。他說小數怕長計也是對的，不過賺的是小錢。但最大分別在於主動權在自己的手。

 

　　因為每一次給的錢少了，代表在自己手上的錢多了；第一次只有$50，累積3、5、7次，那就是$350；若一次$5000，便是$35000；若是$50000，便是$350000…… 手上的錢多了，代表有籌碼做其他事，若機會出現，例如走一轉股票，一個上午已經可以賺到錢。

 

　　他說差不多每個有錢人都是這樣。言下之意，所以我做不到有錢人了。他繼續解釋為甚麼他們（有錢人）從來把應付錢的數期拖到最遲，把應收帳就第一時間去催，這不只是早收錢賺多兩日息那麽簡單，而是把資金的主動權放在自己手愈長愈有利。

 

　　這是一種心態，不管$50萬，還是$50，錢在自己手就好。

 

 

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