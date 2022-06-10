恒大TED Talk｜是風險還是機遇？一場關於「時代」的分享會！看看MIRROR經理人「花姐」、商台DJ「阿正」、小薯茄說了甚麼！

狄更斯小說《雙城記》開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代。」簡單理解去這句話，就是所有的事物都存在兩面性，有好就有壞，正如風險與機遇也總是相生相伴。早前TED與香港恒生大學（HSUHK）合辦「我們的時代」（Our Times）講座，人氣男團MIRROR經理人「花姐」黃慧君、憑《膠戰》人氣急升的商台DJ「阿正」黃正宜、電影導演黃修平、麥曦茵，以及Rubberband主唱「6號」繆浩昌、「小薯茄」成員程人富及高Ling、「好青年荼毒室」成員鹽叔及白水應邀擔任演講嘉賓，分享自己故事和對時代的看法，藉此鼓勵年輕人勇敢追夢，創造一個專屬我們的時代！編者特意節錄了各位講者的分享，或許你看完之後，能從中得到一些啟發和鼓勵！

RubberBand主音繆浩昌（6號）：

「繼續勇於記錄，用你周遭的事情啟發創作，因為保持創作，可以抵抗極速的遺忘……憑著大家今日做的創作和紀錄，當過了很多年後，我們再回看這個時代，無論覺得它是好的還是壞的，我都希望大家可以好像我一樣，為自己生活在這個年代而感到非常驕傲。」

一直深受樂迷喜愛的樂隊RubberBand，近年其中一首大熱作品《Ciao》，正是以移民潮為創作背景。不少人認為，《Ciao》的歌詞：「這刻我們在一起／笑喊悲喜／巨浪翻起／亦是在一起」、「說了再見／約定再見／就會再見」完全說中了香港人的心聲，也為這時代留下了深刻紀錄。

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

電影導演黃修平：

「如果有一個少年人走過來跟你說：『我想拍一套屬於我自己的電影。』你覺得你會在八、九十年代，即是電影的黃金時代，遇到這個少年人？還是現在？……香港有一千五百五十位人兄心中有一個故事，想未來能夠變成一套電影，而他們願意把它寫成一個大綱去參加比賽（「劇本孵化計劃」），這件事情發生在大家都說港產片走下坡的年代。」

在港產片走向式微的年代，由黃修平執導的港產片《狂舞派》，卻在2013年憑一句對白「為咗跳舞，你可以去到幾盡？」成為熱門話題，就連向來早睡早起的影帝周潤發也被吸引去戲院看夜戲！而黃修平憑《狂舞派》奪得香港電影金像獎新晉導演，同時也帶領顏卓靈、蔡瀚億等新演員步入大眾視野！八年以後，續集《狂舞派3》放棄第一集熱血追夢的熱門主題，轉而討論地產霸權、文化沙漠等議題，只為用電影見證時代變遷和城市的發展……對於香港電影何去何從？黃修平並沒有答案，但他相信仍有不少人在默默地努力行出一條路來。

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

「小薯茄」程人富及高Ling：

「很多時我們不知道自己所擁有的是甚麼，所以第一步就要去，找出我所擁有的……很幸運的是，在我們這個時代，大家都擁有一樣東西，叫網絡。」

互聯網盛行，愈來愈多人利用社交媒體平台來創作、分享、交流意見及觀點，其中之一就是「小薯茄」。「小薯茄」是由一班90後年輕人發起的網絡創作團隊，當中大部分成員都來自香港浸會大學電影系；其YouTube頻道走輕鬆、搞笑路線，拍出一條又一條既「貼地」又充滿共嗚的短片，包括極受歡迎的「雪櫃冷笑話」系列，頻道至今已吸納逾四十萬位訂閱者！

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

商台DJ黃正宜（阿正）：

「回望過去每一點（每一件事）都會很有用，缺一不可，即使當下你覺得很沒用。」

憑《膠戰》癲喪形象而人氣急升的「阿正」黃正宜，本身是一名DJ，曾在電台節目《一位呀唔該》中挑戰一個人影婚紗相、一個人食燭光晚餐、一個人倒數……近年阿正踩過界開設YouTube頻道，甚至走進電視界，目的是想挑戰自己，卻意外地吸引很多年輕人收聽電台節目，令這個幾乎已過氣的媒體重新被留意！

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

「好青年荼毒室」鹽叔及白水：

「人為甚麼要工作？……如果（工作）真的無意義，難道就辭職？可能大家會覺得（這個問題）很痴線，但為甚麼不能問？可能你們都有問過。為甚麼你們會問？因為你們不甘心，可能你們覺得這個世界可以不是這個模樣，需要找一個理由去說服自己，你做的一切都是有意義的。」

「好青年荼毒室」是一個一個哲學普及團體，以「嚴打學棍，杜絕文青」的旗號，定期發布淺白通俗的哲學文章，希望以容易理解的方式向公眾灌輸哲學概念，令哲學不再「離地」！

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

電影導演麥曦茵：

「人本身，甚至這世界一事一物，都不是獨立存在，所以東西都是互相連結、互相依存。

創作和合作的美好，其實是因為可以結合不同的人，不同專業範疇、不同階層、不同世界人的視野，去建構出一個令人相信但虛構的世界。電影如是，人生也如是。……當我偶然不再相信自己，當我們一起不相信某些事情時，我們可以跟對方說，我相信你，請你也相信自己，或者我們可以相信生命會影響生命，創作人和表演者都可以為世界帶來一些影響。」

有人曾說過，麥曦茵的電影可能是理想的情緒出口。2008年，當時年僅23歲的她便憑《烈日當空》成為本港最年輕執導長篇電影的導演，提名香港電影金像獎新晉導演；年少成名，其實也伴隨著愈來愈多的迷惘、抑鬱和不安，卻選擇在電影圈中不斷創作，從作品探索何為青春、成長、慾望、善惡，也觀照自身與世界的關係，最終發現「互信」原來是克服所有困難的基礎。

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

MIRROR經理人「花姐」黃慧君：

「在這四年，我認為自己（的狀態）是最惡劣的時候，因為這個題目，逼我去思考，它要我講the best of times，那麼我在這個the worst of times的時候，怎樣去找到the best of times？」

提起「花姐」黃慧君，十個人有十個人都一定會馬上聯想到人氣男團MIRROR！2018年，花姐本想在完成《全民造星》的工作後向ViuTV辭職，沒想到《全民造星》竟為她帶來事業高峰：成為MIRROR和ERROR兩隊人氣男團的經理人，重新掀起香港的追星熱潮！她本人亦意外爆紅成為很多人眼中的「女神」，大讚眼光好準確，成功捧紅姜濤、Anson Lo等年輕人，更直言：「無你都不會有MIRROR！」

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

TEDxHSUHK嘉賓專訪（按此）