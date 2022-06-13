【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【早鳥優惠】火速訂購《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

適逢香港回歸25周年及經濟通(etnet)成立28周年，etnet將沈平老師過往近百幅鋼筆畫作輯錄結集，並加插從未對外發表的全新作品，出版《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》。

沈平先生的鋼筆畫作承載著滿滿的香港情懷，他筆下剛勁又細膩的線條化作一幅幅生動又活潑的城市速寫，無論是建築、街角、人物又或是風景，翻開每一頁都訴說著舊日的香港故事。

— 西九文化區M+博物館董事局主席 陳智思先生

沈先生畫筆下的舊香港，既有他遊走各區大街小巷，以『黑白藝術的表現手法去體現五光十色的香港風貌』，也有取材自老照片或歷史畫，充份流露出他對這個城市的深摰感情。

— 香港中文大學歷史系客席教授、前香港歷史博物館總館長 丁新豹先生

沈平是一位不隨俗流的畫家，他不反對抽象前衛，但更醉心於寫實風格，畫中流露著『貼地』的深摯感情。

— 香港浸會大學視覺藝術院客席教授、前香港藝術館總館長 鄧海超先生

每本畫冊售價港幣268元(經濟通會員專享早鳥價：港幣238元*)，每售出一本，經濟通會捐出港幣20元予「鄰舍輔導會」，以回饋一班為香港默默耕耘數十載的基層長者，令這本畫冊更添意義！

畫冊詳情及訂購網址：https://shenping.etnet.com.hk/

*早鳥優惠只限即日至2022年7月31日晚上11時59分期間訂購

沈平簡介

沈平，香港著名水彩畫、水墨畫及油畫家。1947年在北京出生，祖籍安徽。於上海長大，15歲時，作為支邊青年遠赴新疆，度過18年的青蔥歲月。1974年入讀浙江美術學院連環畫進修班，師從顧生岳、徐永祥、吳國亭等教授，於1980年來港至今。除了水彩、水墨和油畫，他也擅長於素描、速寫及鋼筆畫，作品多次入選全國美術作品展覽、北京國際雙年展及香港當代藝術雙年展，及獲中國美術館、香港藝術館、香港文化博物館、香港大學美術館等機構及私人收藏。

除了創作之外，沈平還出任多個公職，包括中國美術家協會理事、香港美協副主席、香港畫家聯會副會長、香港水彩畫研究會會長、香港藝術發展局視覺藝術委員會評審員及香港文華藝術基金理事等。