增814宗新症 疫情全港性增加 不排除續升

【晴報專訊】疫情未有下降，昨增814宗確診，港大病毒即時有效繁殖率升至1.93，邁向「1傳2」水平。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，疫情非局部地區上升，而是「全港性增加」，不排除續有升勢。

張竹君

疑染BA.2.12.1 再添16宗

本港確診連日破800，非局部群組導致，而是全港性增加。

本港昨有364宗屬核酸陽性，450宗為已覆檢快測個案，累計增814宗；輸入個案有106宗，有英國抵港旅客返港第8日確診，因CT值低，或在本地感染。

BA.2.12.1另多16宗懷疑本地感染個案，2戶共5人住太古城高山台廬山閣，同幢樓7人感染。屯門帝濤灣2座有1戶共2人染疫。其餘個案分布灣仔城市大廈、香港仔漁安苑彩安閣、何文田柏景灣6座、大角咀港灣豪庭5座、太子通菜街昌好大廈、旺角富華大廈、流浮山深灣畔1座、馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣等。

兩小學兩班級停課1周

另多2間小學在假期呈報確診，2個班級今起停課1周。馬頭涌香港培道小學2C班有6生感染，深水埗保良局蔡繼有學校4E班有4人發病。

酒吧群組中，上環FLM多4人感染，全店17人確診。張指，FLM當晚有百人在場。全店有18人感染的中環RACKS CITY，當晚有60人在場，涉「飲嘢、枱波、跳舞」等活動；店內1個桌球枱環境樣本呈「不確定」，或有機會遭污染。

對確診連日破800，張承認污染監察、港大病毒即時有效繁殖率等監察指數同升，且疫情非局部群組導致，而是全港性增加，加上估計全港約200萬、300萬人口從未感染，在人流和社交活動增加後，不排除個案續升。

食衞局局長陳肇始則在網誌呼籲市民，疫下要注意精神健康，若有情緒受困應盡早求助；政府委託大學進行的全港性精神健康調查料在明年上半年完成，第2期精神健康項目資助計劃詳情將在下月初公布。