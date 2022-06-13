  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

13/06/2022

增814宗新症 疫情全港性增加 不排除續升

#肺炎疫情 #停課 #酒吧群組
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】疫情未有下降，昨增814宗確診，港大病毒即時有效繁殖率升至1.93，邁向「1傳2」水平。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，疫情非局部地區上升，而是「全港性增加」，不排除續有升勢。

 

張竹君

 

疑染BA.2.12.1 再添16宗

 

本港確診連日破800，非局部群組導致，而是全港性增加。

 

　　本港昨有364宗屬核酸陽性，450宗為已覆檢快測個案，累計增814宗；輸入個案有106宗，有英國抵港旅客返港第8日確診，因CT值低，或在本地感染。

 

　　BA.2.12.1另多16宗懷疑本地感染個案，2戶共5人住太古城高山台廬山閣，同幢樓7人感染。屯門帝濤灣2座有1戶共2人染疫。其餘個案分布灣仔城市大廈、香港仔漁安苑彩安閣、何文田柏景灣6座、大角咀港灣豪庭5座、太子通菜街昌好大廈、旺角富華大廈、流浮山深灣畔1座、馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣等。

 

兩小學兩班級停課1周

 

　　另多2間小學在假期呈報確診，2個班級今起停課1周。馬頭涌香港培道小學2C班有6生感染，深水埗保良局蔡繼有學校4E班有4人發病。

 

　　酒吧群組中，上環FLM多4人感染，全店17人確診。張指，FLM當晚有百人在場。全店有18人感染的中環RACKS CITY，當晚有60人在場，涉「飲嘢、枱波、跳舞」等活動；店內1個桌球枱環境樣本呈「不確定」，或有機會遭污染。

 

　　對確診連日破800，張承認污染監察、港大病毒即時有效繁殖率等監察指數同升，且疫情非局部群組導致，而是全港性增加，加上估計全港約200萬、300萬人口從未感染，在人流和社交活動增加後，不排除個案續升。

 

　　食衞局局長陳肇始則在網誌呼籲市民，疫下要注意精神健康，若有情緒受困應盡早求助；政府委託大學進行的全港性精神健康調查料在明年上半年完成，第2期精神健康項目資助計劃詳情將在下月初公布。

 

 

 

轉載自: 晴報

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#肺炎疫情 #停課 #酒吧群組

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk