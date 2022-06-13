次階段消費券詳情本周公布 新增兩支付工具 料推優惠吸客

【晴報專訊】首階段消費券發放逾2個月，不少市民都用得「七七八八」。財政司司長陳茂波昨在網誌預告，本周會公布第二階段發放安排，冀增加2間儲值支付工具營辦商可帶來更多優惠，進一步刺激暑假市道；若沿用上次收款平台則毋須再登記。他又稱，4月份零售銷售按年升逾1成，其中疫情下網購表現仍見亮麗。

次階段消費券將在暑假發放，料可進一步刺激市道。

陳茂波昨在網誌表示，第2期的5,000元消費券會在暑假發放，政府本周會交代發放安排，而早前已公布新增兩個發放平台（詳見表），相信各自會有新一輪優惠「吸客」，政府期望透過「可以轉會」發揮市場力量，讓市民享受最多優惠，也讓消費券能發揮更大槓桿效應。至於若希望沿用上次收款平台則毋須再登記，政府會自動核對早前登記資料，讓合資格市民在指定時間收款。

4月份零售銷售 年升11.7%

陳茂波（資料圖片）

他又提到，本港零售市道略有好轉，早前公布的4月份零售銷售按年升11.7%，雖然第5波疫情令首季市道偏弱，今年首4個月零售總銷售貨值總計跌約3%，但網上銷售表現仍見亮麗，期內網上銷售貨值逆市升36%，涉款逾110億元，實體零售商及純網店銷售額均有增長，相信即使在傳統零售商戶中，網上銷售及數字化交易的比率正穩定提升。

助加快推動數字經濟發展

陳形容，電子消費券推出後，市民及商戶對電子支付及交易的接受程度均有提升，主要儲值支付平台合共增加約660萬個消費者帳戶，及約13萬個商戶用家，認為有助加快推動數字經濟發展。他稱，今年財政預算案提出成立數字化經濟發展委員會，重點工作將包括確立關鍵發展的趨勢及主要驅動因素，亦會就如何加強與主要持份者合作，以及不同行業數字化轉型提出建議，相關籌備工作已近尾聲，他個人期待與業界及學界代表緊密協作，幫助香港經濟持續升級轉型。