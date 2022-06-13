8月移民美國前演出告別作 黃夏蕙性感大露背回饋粉絲

【晴報專訊】黃夏蕙（夏蕙BB）日前在社交網宣布將於今年八月移民，網民紛紛感嘆日後看不到她扮鬼扮馬上頭炷香。昨日，夏蕙BB和經理人Simon會見傳媒，她透露將與老公潘炳烈移民美國，並在離港前參演自家網劇；她預告將激罕性感上陣，以回饋粉絲多年來的支持。

夏蕙BB透露移民後，其慈善基金會將交由好友劉錫賢繼續打理。

年屆91歲的黃夏蕙向來關心社會，經常開腔為市民抱不平，有「正義女神」之稱。每年農曆新年，夏蕙BB都會到黃大仙祠上頭炷香，更會因應該年生肖悉心打扮，但隨著她八月移民，「夏蕙BB搶頭炷香」將成絕響。夏蕙BB日前在社交網宣布：「八月我要走啦！我唔知幾時可以再喺香港同大家見面！」其實，夏蕙BB早已榮升太婆四代同堂，據知她一年前已計劃跟老公潘炳烈移民到美國三藩市，與孻女一同生活，安享晚年。

夏蕙BB和老公潘炳烈將移民三藩市跟孻女團聚。（資料圖片）

夏蕙BB昨日聯同經理人Simon跟傳媒見面，她坦言不捨得離開，並決定在離港前參演Good Show TV自家網劇《美麗愛情故事》。Simon表示︰「係一部女同志劇，下星期就開工，佢仲有大膽鏡頭。」夏蕙BB一臉愕然︰「下，點樣性感呀？」Simon透露劇中會有一名後生女愛上夏蕙BB，並說︰「會有沖涼鏡頭，仲有人摸佢。」由於是告別作，夏蕙BB決定豁出去︰「無所謂呀，我沖得，（露）背脊無所謂，第二個部位就唔出得街。」

去年初，夏蕙BB花數萬元，化身牛魔王到黃大仙祠上香祈福。（資料圖片）

不用替身親自上陣

問夏蕙BB可接受背部全裸？她即說︰「得，無所謂！唔使替身，梗係自己拍啦。（再大膽啲？）點大膽呀，要令人睇落順眼先得㗎，都幾廿歲仲點大膽。獻醜不如藏拙，你諗下90歲人，畀咩人睇呀？如果畀得人睇我都畀。」夏蕙BB不擔心老公介意，「佢唔會理我拍戲，但我唔可以亂嚟，自己有分寸㗎嘛。」對於網民不捨她每年以生肖造型上頭炷香，她笑說：「如果可以，我睇下（到時）可唔可以飛番嚟幾日，時間唔容許就喺美國拍條片畀大家睇。」

07年，夏蕙BB（右）化身學生妹，與紮起孖辮扮Lolita的余慕蓮現身遊戲展。（資料圖片）