俗諺「有早知，無乞兒」，果如是？非也。現實金融市場是「有早知，才致乞兒」，何故？

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早知，即是未發生之事，即是要估。不少投資者之估，是以為自己之估會成真，堅信不移，put money where the mouth is。真金白銀來撐所估，但當所估不成真，就要冚倉、斬倉，結果就是早知變乞兒。

上周五(10日)，美股就出現「早知變乞兒」之市道。上周五，美消費物價指數升爆表，道指、標普、納指插下，美匯、美息升。美通脹升，不是日講夜講講了N個月？美財長耶倫近日也謂，去年謂通脹升是暫時性的是估錯了，高盛、摩根大通、摩根士丹利、美銀、野村、Rabo等大行，近月有邊個不是講美通脹升？

因此上周五美通脹升，就算升爆表，也應是板上釘釘事，市場不是應已消化了這個「壞」消息，節哀順變，股可以跌下，息匯可以升下，但不用反艇式的一插一飆。反艇，就是突然驚覺。吓，通脹咁勁㗎！

有這驚覺：「通脹咁勁㗎！」是因為近日市場有人講美通脹可能已觸頂，有早知者更博上月美通脹率已創40年來新高。上周五美通脹率不會在上月40年來新高再新高啩，故有投機者估上周五的美CPI，頂多是與4月的漲8.3%齊平，以至稍低。

這個估5月通脹與4月齊平之估，十分不幸，竟是市場共識，即是市場人人都是早知，然歷史告訴我們，在金融市場上，大多數人都是站錯邊的，今次也不例外，美5月通脹升至8.6%，所以才有美股反艇。

今時的金融市場由於環球QE、超低息、地緣政治風險、資源短缺、價格趨升等等，都是之前未所見的，故很多歷史上的股市走勢是未必可以作參考的。

舉個例，2008年雷曼爆破，是靠QE把經濟及股市拉回上來，但今次股再跌，以至成災時，還會有QE來打救？當過往歷史不可或不易作參考時，很多的早知，其實可能是無知的。

以今時的美通脹為例，是真的可以用加息來遏下去嗎？筆者一直認為是不能夠。

今年4月19日，本欄有文「加息遏通脹？」提出：美國消費物價指數的組成，佔比最重的是房屋為42.4%，次為交通佔比18.2%，第三是食品與飲品佔比14.3%，三者合上來已是逾74.9%。加息會否使住、食、行的消費增長遏得下去？而各分項中，都以醫療保健升幅最勁，加息又會否使醫療保健費用減下？不會。交通一項近月急升，是因為美國汽油價升至歷史以來的每加侖5美元（年前是2.5至3美元／加侖），汽油價貴是因為美國本土煉油能力20多年來沒有提升，全靠入口，一旦供應鏈因疫情而斷裂，供不應求，汽油價便升，要解決汽油供應不足，白宮要放棄之前對委內瑞拉的汽油出口管制，要從委內瑞拉進口已提煉好的汽油（不是石油）這又不是靠加息能解決的。

加息最有用的地方是遏止借貸消費，大家以前一日食兩隻雞蛋，今時再碌不到卡，只食一隻。蛋的需求減少，但蛋的供應不減時，物價、通脹便自然回下，經濟學上用語是，通脹是供少於需物價升，當需少於供時，物價便跌，這是具邏輯的經濟理論。但今時是怎情況？

是超市貨架無貨，美國人會怎辦？簡單，趁尚有貨，買，買，買。結果是不少美國人都碌卡儲糧儲物，通脹來，早買早著遲買便貴。

對於這個爆表的5月通脹率，白宮也是開足宣傳機器來安撫美國選民。

白宮首席經濟顧問一再重申（如拜登周前見鮑威爾所言），遏通脹是美儲局責任，拜登總統已給了美儲局全權去做此事。

洛杉機港口負責人在電視專訪中講已盡速將壓在碼頭貨品運出。

拜登更在洛杉機碼頭前講了幾點（括號為筆者註解）：

1.Inflation is real，通脹是真的；

2.美國汽油價升是俄羅斯引致，叫「Putin inflation」（但拜登會不制裁俄油？）；

3.要降低食品及汽油價，拜登講已和歐洲盟友合作，盡快運出烏克蘭小麥（媽呀！美國幾時要靠烏克蘭小麥才吃得飽？）；

4.Exxon要快增新鑽油井，不要只顧做股票回購。

拜登上述遏通脹板斧各位認為會有大效嗎？

當美儲局加息遏不了通脹，拜登政府對遏通脹只能廢噏時，美國通脹怕還會有個不羈的發展。

這個不羈應不會是脫羈，因為碌卡購物，即是借錢，廣告話：借錢梗要還，到有日美國持卡人還不起錢時，他們自然會買少，以至不買。通脹自然回下。

美國人的消費能力，碌卡能力，有幾多可能有人知，但我不知，亦無謂估去做早知，先知，等發展，等到美國人停止碌卡或碌爆卡，需求大減，貨惡其棄於地時，美通脹便會回下。

目前，還是忍手些好，免「早」知變乞兒。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。