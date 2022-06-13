張智威：滙控分拆亞洲業務利與弊！加息預期升溫 為何股價積弱？教育股持續反彈應否部署？

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

美國5月通脹數據高於預期，聯儲局加息預期再度升溫。聯儲局將於香港時間本周四（16日）公布議息結果，局方會否表示加大加息力度？有報告指匯控(00005)分拆亞洲業務將帶來逾2000億港元回報，究竟如何權衡分拆業務的利與弊？事件持續發酵，會否窒礙集團未來發展？教育股逆市反彈，現在上車遲嗎？

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