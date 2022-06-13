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13/06/2022

為何有能者會窒礙公司發展？主管的兩難選擇：升職升不得、「炒魷」也不能！

#管理 #打工仔 #辦公室貼士 #人才管理 #升職 #職場
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看不願升職的理由是「留更多時間打機」！這算是追求Work-Life Balance？還是沒有上進心？

 

　　公關宣傳部門主管希望提升下屬，怎知下屬反說她是個只知工作的「工作狂」，不懂生活，浪費人生。

 

　　「他每夜對著的遊戲機便是他的人生。」同事有點不快的說。

 

　　「其實，他亦很可愛。」我笑說。

 

　　「可愛？虧你說得出。」她說。

 

　　我說：「不是嗎？他直截了當跟你說，省得你不明不白，況且他有權選擇他的生活。」雖然我也不認同他的選擇，但他的生活方式並沒有影響別人，旁觀者不應胡亂批評。

 

　　「不過，」我繼續說，「若從公司全局考慮，他的選擇卻影響到公司的整體發展。」

 

　　「他的生活方式和公司運作有何關係？」

 

　　我說：「你想改變他在部門角色，由一個被動的senior executive變成主動的assistant manager，交托他一些責任，這是部門的需要。對不？」

 

　　她點頭回應。

 

　　我繼續說：「現在，他不接受升職，不願改變角色，你將會怎樣處理？」

 

　　「唉！這正是我的煩惱。」她一臉茫然地說：「部門人手不多，編配不易，原先設想是他升了職，可以兼顧多些管理責任，帶帶新人；我便可花多點精力在構思新宣傳。唉！」

 

　　主管在升該男下屬前，曾經分析過部門內所有員工，看他們的才能是否適合當上未來主管，最後「跑出」的是該名男下屬。若男下屬不願意升職，她亦找不到替代人選。

 

　　「你會從外面找一個人回來嗎？」我問。

 

　　「不可能，編制所限，除非有同事離開。」

 

　　這正是問題的關鍵，一個有能力員工不願意升職，上司不可能因為他拒絕而辭退他。可是他留下來卻令主管進退維谷，影響整個部門的未來發展。

 

　　主管問我：「怎麼辦？」

 

 

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