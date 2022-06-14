台灣石班被內地禁進口，單靠內需能助農民脫困？

台灣輸往大陸石斑驗出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，大陸海關總署宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入，這是繼去年香蕉、鳳梨（波蘿）、釋迦、蓮霧先後驗出害蟲或農藥超標被禁止進口後，又一種被點名農產品。依照香蕉和鳳梨被禁後的慣例，台灣近期可能出現一波號召「吃石斑救台灣」潮，但石斑畢竟價格高昂，跟平價的香蕉鳳梨等水果不可同日而語，加上民眾飲食習慣不同，這一回打擊，養殖石斑農民很難靠內需走出困境。

繼香蕉、鳳梨和釋迦後大陸再宣布暫停台灣石斑進口。

自從去年大陸方面禁止台灣香蕉進口後，民進黨政府就發展出一套「吃XX救台灣」、「挺農民、吃XX」模式。一律先是呼籲民眾踴躍採購幫助農民，跟著就是人數龐大的軍隊、學生被迫每天把這些水果變成餐點一部分。如果還是產量過剩無法消化的話，公營企業和員工會「被」認購，做不樂之捐。

這套模式被台灣當局拿來做大內宣的題材，強調不管甚麼東西，就算大陸禁止進口，也能靠台灣的內需市場幫助農民問解決問題。後來還更進一步發展為舉凡民眾不願意吃的食物，就推給無法選擇的軍人食用，消耗庫存，還有軍人嘲諷「餐餐有滯銷農產品」。農產品之外，當民進黨當局宣布開放含瘦肉精的美國豬肉進口，引發激烈抗爭，對所謂「萊豬」有害健康的疑慮至今未退。另一個內需管道也就是學校的營養午餐，因為牽涉到兒童和青少年，太過敏感，所以教育部一早就表態會把關不用美國豬。但是管軍人的國防部就不敢違逆上級，於是美國豬肉一度製成加工品硬生生放進軍人菜肴裏面。

依照當局的說法，讓台灣民眾一起消耗被禁止輸往大陸的農產品，是爭取時間讓當局洽談外銷。以香蕉和鳳梨等水果為例，去年成功銷往日本，綠營傳媒因此不斷拿來為當局宣傳。

台灣出口的水果是不是有問題，要講求數據，但雙方各執一詞很難知道真相。不過，去年就發生日本西本貿易公司（Wismettac）公告，因台灣外銷日本香蕉驗出百克敏（殺真菌劑）超標6倍，公告回收。一向雙標的民進黨政府面對敬愛的日本政府當然不吭一聲，直到傳媒發現才低調回應是個案問題，而且絕口不提日本檢驗標準有問題。和大陸方面驗出農藥超標，台方馬上開記者會怪罪中國大陸打壓台灣農民的高調回擊，真是有天淵之別。

水果外銷到日本一度被當局拿來作宣傳。

其實台灣水果和部分農產品生產結構，每年都存在產銷失衡現象，當局從來未能真正解決。例如香蕉和鳳梨每年都集中在一兩個月內大量成熟上市，以鳳梨為例，平常2、30元新台幣一斤的價格，短時間內暴跌到5-8元新台幣一斤，而且嚴重滯銷，唯有靠外銷才能解決。

馬英九執政期間兩岸關係良好，國民黨當局還能透過和對岸協商，將大量盛產水果輸往大陸，讓價格維持平穩。反觀民進黨上台之後，兩岸溝通渠道終斷，水果到盛產季節價格經常出現劇烈波動。而且農產品一旦被大陸方面驗出農藥等問題，也無法立即而直接的順暢溝通，找出原因化解問題。

反觀這次石斑被禁止輸陸問題，去年外銷總量6681公噸中，百分之91轉往大陸，其餘的才是由香港、日本等市場均分，一時之間要將這些新鮮的石斑輸往其他地區談何容易。穀賤傷農，農漁民賺的是辛苦錢，台灣就算全民吃石斑也緩不濟急。台灣政府堅持「抗中保台」、「聯美抗中」的路線下去，類似事件只會不斷重演。