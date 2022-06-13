消費券2022｜第二期5,000元消費券8月起分階段發放！新移民、來港專才可領半額！有意圖移民無得拎？一文睇晒申請資格及發放日期

第二期消費券終於有消息啦！財政司司長陳茂波今日（6月13日）下午公布第二階段消費券計劃詳情，內容包括：第二期消費券5,000元將於8月開始分階段發放，同時新增PayMe和BoC Pay兩間儲值支付工具營辦商，連同原有的八達通、Tap & Go拍住賞、支付寶香港（Alipay HK）、WeChat Pay HK，即共有六間營辦商可供大家選擇！

即睇第二期「消費券2022」計劃重點：

【消費券2022】1. 唔轉會毋須再登記！

如果市民選擇「唔轉會」，即沿用一直使用的平台，毋須做任何登記手續，當局會自動核對之前已登記的資料，令市民能在指定時間順利收到消費券！

【消費券2022】2. 6月23日開始登記轉會！

未曾登記及有意「轉會」的市民，需要上網重新登記，登記期由6月23日開始，至7月23日結束。全港亦設有8個臨時服務中心協助市民登記，登記期內逢星期一至星期六，朝9晚6運作，市民可致電185000預約。

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【消費券2022】3. 已移民、有意圖永久離開香港者不獲發消費券！

陳茂波指，對於有人質疑為何已移民港人可獲消費券，故今次會新增一項資格條件：「不是已永久離開，或有意圖永久離開香港」，即「已永久離開或有意圖永久離開香港的人士」將被視為不合資格群組。考慮因素包括：

1. 是否在無特定原因下，2019年6月18日至2022年6月12日期間一直不在港

2. 曾否以永久性離開香港為由，提交有效申請，以在65歲前提早提取強積金或職業退休計劃的利益

3. 是否持有本地簽發香港永久性居民身分證

4. 是否有任何證據或資料令政府相信該人在可見將來無意返回香港

【消費券2022】4. 新移民、來港升學人士可獲半額消費券！

第二期消費券合資格人士亦擴大了受惠市民範圍，只要年滿18歲，無論是香港永久性居民或新來港人士，以及有條件成為香港永久性居民，包括來港專才、企業家、來港升學人士等，都可以獲發半額消費券。

【消費券2022】5. 分階段發放5,000元以鼓勵消費！

陳茂波指，不同於第一期消費券以「盡快重振經濟」為目標，為鼓勵市民消費更多，第二期消費券將分階段發放。除八達通以外，無論使用PayMe、BoC Pay、Tap & Go拍住賞、支付寶香港或WeChat Pay HK，最早於8月7日領取第一期2,000元消費券，10月1日可領第二期3,000元，到期日為2023年2月28日。

【消費券2022】6. 八達通分3期發放消費券！

如果市民以八達通領取第二期消費券，需要分3次領取，最早於8月7日領取第一期2,000元，10月1日領取第二期2,000元，當累積消費4,000元，則可於達標後的下一個月16日領取第三期1,000元消費券。