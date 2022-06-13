消費券2022｜6月23日開始登記「轉會」！6大平台出招搶客：Payme送4,000萬元獎賞！BoC Pay推現金賞！Tap & Go送「Edan收藏套裝」！仲有機會贏MIRROR演唱會門票？

第二期消費券終於有消息啦！財政司司長陳茂波今日（6月13日）下午公布第二階段消費券計劃詳情！（詳情可看：消費券2022｜第二期5,000元消費券8月起分階段發放！新移民、來港專才可領半額！有意圖移民無得拎？一文睇晒申請資格及發放日期）雖然第二期消費券5,000元最快8月先有得拎，但6間營辦商為爭取客源已急不及待推出各種優惠，包括儲印花賺優惠、送消費折扣券、大抽獎等！當中最矚目的一定是MIRROR演唱會門票！看來「轉會戰」一觸即發！



【消費券2022】Payme：4,000萬元獎賞！送電動車、電子產品！



PayMe作為其中一個新加入、可領取消費券的支付平台，不但找來MIRROR人氣成員姜濤擔任代言人，夥拍吉祥物PayMeow以舞蹈鼓勵大家「轉」用PayMe，又推出4,000萬元消費券用戶獎賞，包括商戶消費折扣券、電動車和其他熱門電子產品大抽獎！

（圖源：HSBC）



【消費券2022】BoC Pay：下載BoC Pay即賺多$168！夥拍多個商戶推出優惠！



Boc Pay是另一個新加入的支付平台！為吸引客戶「轉會」，BoC Pay推出「轉會現金賞」，只要經BoC Pay領取消費券，即可享$100獎賞！即日起至6月30日，成功下載BoC Pay兼首次綁定更可即賺$68迎新獎賞！



此外，Boc Pay亦與多個商戶合作推出優惠，包括：



1. OpenRice：即日起至7月17日前，訂購外賣自取滿$20，即可減$5！



2. 香港蘇寧：即日起至6月30日，用中銀雙幣信用卡綁定BoC Pay付款專享高達$800現金回贈——單一消費淨額滿$2,000 - $3,999，享$100現金回贈／滿$4,000 - $5,999，享$200現金回贈／滿$6,000 - $7,999，享$300現金回贈／滿$8,000或以上，享$400現金回贈；同時指定產品享低至46折！



3. SOGO崇光百貨：即日起至7月3日，逢星期五、六、日、公眾假期及崇光感謝祭，用中銀銀聯雙幣信用卡綁定BoC Pay付款並累積簽賬滿$5,000 ，可享高達3%現金回贈！



4. choiFung彩豐：即日起至2023年3月31日，使用優惠券單一消費滿$300即減$30！



更多優惠詳情（按此）

（截圖自BOCHK網頁）



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