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14/06/2022

私隱署5年收700宗物管投訴 保安強制訪客登記身份證 涉違私隱例

#私隱專員公署 #物業管理投訴
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　　【晴報專訊】市民拜訪親友，屋苑保安或會要求登記身份證。私隱專員公署表示，過去5年接獲逾700宗涉及物業管理投訴，並調查最近4宗、涉4間物業管理公司，包括強制要求外賣員提供身份證作登記，涉違反收集個人資料規定。

 

 　　公署指物管應提供侵犯私隱較低的選項予訪客，例如直接向住戶核實其身份，並不鼓勵硬性規定以身份證登記。

 

怡信物業管理負責的筲箕灣東旭苑，有外賣員投訴保安員要求必須出示身份證作訪客登記。（資料圖片）

 

　　公署過去5年共接獲731涉及物業管理的投訴，去年便有154宗，經調查近期4宗個案發現，由怡信物業管理負責的筲箕灣東旭苑，有外賣員投訴保安員要求必須出示身份證作訪客登記，不接受其他身份證明文件登記，最後更被拒進入大廈。

 

健康申報 毋須提供詳細住址

 

鍾麗玲（中）建議物管公司可直接向住戶核實訪客身份，左為首席個人資料主任（投訴）陳美儀 、右為首席個人資料主任（合規及查詢）（署理） 郭正熙。

 

　　私隱專員鍾麗玲指，理解物管人員無法監察訪客的活動，但身份證號碼屬敏感個人資料，據《私隱條例》規定，物管可登記訪客的身份證，但依據守則，亦應向訪客提供侵犯私隱較低的證明文件選項，如員工證，或直接向戶住核實身份，強調不鼓勵以身份證作登記；即使疫情期間，如要求訪客作健康申報，亦毋須提供詳細住址。

 

　　其餘3宗投訴則涉違反保存及使用個人資料規定，包括負責上水清河邨的創毅物業服務顧問，在協助政府派口罩時，要求住戶在共用表格填寫單位、姓名及簽署等，但表格置於工作枱旁並無遮蓋，途人可清晰看見，更無訂立保存期限；亦有筲箕灣柏匯住戶投訴，物管公司尊家管業的保安員擅自向另一名業主提供其電話號碼，明顯違反收集個人資料使用目的，作私人聯絡之用。

 

私隱署向4物管公司發指示

 

　　另負責管理長洲桂濤花園的昌生物業代理及管理，在屋苑告示板公開張貼載有48名業主的姓名、地址等資料的追收集資通告名單，鍾引述昌生稱，「查冊亦可查到（業主資料）」，鍾解釋因使用目的不一，這屬不妥當處理，認為昌生可向業主發信，無必要「公告天下」。

 

　　公署已向4間物管公司發出執行通知，指示糾正違反事項，包括燒毀個人資料、檢視訪客登記程序、制定保存期限指引、若非得到當事人同意不得向第三者披露個人資料等。本報向涉事4間物管公司查詢，截稿前均未有回應。

 

誤棄置病人紀錄 康健：已處分涉事人員

 

　　私隱公署發表調查報告，揭示康健醫療及牙科服務位於炮台山的醫務中心，去年3月14日將一個載有病人醫療紀錄的紙箱，放在近垃圾箱的位置，被清潔工錯誤地當廢物處理，涉及294名病人的個人資料，包括身份證號碼、診斷紀錄等，其中292人已有7年沒求診，但康健事隔3個月、即6月2日才向公署通報。

 

　　鍾麗玲引述康健稱，3年未有求診的病人資料會視作不活躍醫療紀錄，應送至中央倉庫，已去信及致電受影響病人解釋。對於事隔3個月才通報，康健解釋因無保存相關事件紀錄，且涉事人員包括一名總經理已離職，未能確認外洩原因。專員已向康健送達執行通知，指示糾正及防止違規情況。

 

　　康健回應本報稱，已向受影響病人致歉，發現事件後已及時進行內部調查及採取補救措施，並對涉事人員紀律處分，主動通報公署。

 

 

 

轉載自: 晴報

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