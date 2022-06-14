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14/06/2022

音樂劇「鬧爆」隔離生活 梁祖堯搵陳凱詠趙學而鬥毒舌

#梁祖堯 #湯駿業 #邵美君 #陳凱詠 #趙學而 #隔離童話集
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　　【晴報專訊】梁祖堯（阿祖）、湯駿業（Ahdee）及邵美君成立的風車草劇團，今年有多個演出計劃因第五波疫情煞停。眼見近日疫情回穩，三人決定捲土重來，聯同歌手陳凱詠（Jace）及趙學而合演21場音樂劇《隔離童話集》，以超現實方式描述平凡人被隔離的故事。阿祖預告五位演員屆時在台上要盡情鬧人，「鬧交鬧得最甘嗰場，會係學而同Jace！」兩位美女歌手即將變身潑婦。

 

 

　　梁祖堯、湯駿業及邵美君成立劇團19年，一直合作無間，最新音樂劇《隔離童話集》將於八月假葵青劇院演出，門票日前公售，短短一日全部售罄，但阿祖堅稱場地所限不會加場。今次風車草劇團三位靈魂人物，配搭兩代歌手趙學而、陳凱詠，叫座力果然不容小覷。《隔》劇顧名思義是有關隔離的故事，原來該劇的誕生原因亦與這場世紀疫症有關，阿祖說︰「我二月中過招，好彩輕症完全無病徵，喺屋企隔離期間完成劇本大綱。」

 

學而讚阿祖似「林玉露」

 


身兼音樂劇導演、編劇及演員的阿祖，早前與學而及Jace登上《爆谷一周》宣傳。（IG圖片）

 

　　音樂劇中，阿祖、邵美君及Ahdee分別扮演咖啡師、家庭主婦及兒童節目主持，三個角色的人生如同地底泥，一覺醒來更忽然被掟入隔離營，與負責照顧他們的學而及Jace大爆火花。提到五位主角演出時皆要發揮尖酸刻薄的本色，而阿祖在ViuTV節目《晚吹-空肚講宵夜》的毒舌形象深入民心，他笑說：「我喺街上遇過有女士叫我鬧佢『八婆』！其實毒舌只係節目效果，不過咁多年嚟面對身邊嘅蠢人及心地差嘅人，都會令自己變得毒舌。」學而亦大讚阿祖夠mean：「阿祖把口就好似我以前演《皆大歡喜》個角色『林玉露』一樣。」

 

阿祖（右）將自己在《空肚講宵夜》中的毒舌賤格形象，投入在音樂劇中。

 

　　提到找來學而合作，原來阿祖睇中對方形象硬朗：「我睇完韓劇《少年法庭》，覺得學而形象好似劇中法官金憓秀，都係硬朗又冷酷無情，所以即刻搵佢。」學而繼07年《一期一會》及08年《心太野》後，相隔多年再演音樂劇，她獲阿祖邀約時一口答應，「近年我都好少拍劇，又無乜群體演出，主要做自資工作，今次可以同當紮歌手同演員合作，老人家都要行出嚟玩下。」

 

邵美君幫囝囝見女神Jace

 

零舞台劇經驗的陳凱詠首度演音樂劇，笑言靠幾位大師級拍檔指點迷津。

 

　　至於歌手出身的Jace首度演音樂劇，全因她與Ahdee合作ViuTV帶貨節目而結緣。Ahdee對這位樂壇新貴讚不絕口：「Jace除咗唱歌跳舞叻，原來思辨能力都高，可以唔止賣可愛，仲發掘到其他才能。」零舞台劇經驗的Jace面對四位前輩，坦言緊張萬分，「以前唔知點樣先入行做舞台劇，所以今次參與演出，係上天畀我嘅禮物。我開兩場演唱會已經好緊張，今次仲要有21場，依家要調理好身體，準備圍讀同綵排。」

 

五位演員在宣傳海報的造型各具仙氣，充滿魔幻感覺。

 

　　至於邵美君表示十分期待跟眾人合作，除了能聽到學而的歌聲外，又能認識13歲兒子的女神Jace。她說：「我住喺山窿好耐，唔知依家興乜。阿仔介紹Jace嘅歌畀我，讚佢唱歌好聽、好有型，仲係佢嘅女神，所以好期待同Jace合作。阿祖提議老友帶囝囝睇排戲，邵美君說︰「雖然囝囝啱啱拍拖，睇佢遲啲口味有無變，不過我都會帶佢同Jace食飯！」此外，在《隔離童話集》海報中，五位演員化身森林內不同動物的精靈，以動物代表城市裏各式各樣的人。導演之一的Ahdee表示︰「其實五個人唔係經歷緊現實嗰種隔離，而係有一種魔幻嘅感覺，所以劇名用『童話』兩個字。」

 

轉載自: 晴報

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