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14/06/2022

孖Do姐拍廣告背熟對白 姚焯菲靠自己賺錢外國升學

#姚焯菲 #鄭裕玲 #廣告
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　　【晴報專訊】姚焯菲（Chantel）近日和鄭裕玲（Do姐）合作拍廣告，為中銀香港BoC Pay消費券計劃造勢。今次兩人首次合作，一向作息有規律的Do姐，為了遷就Chantel的放學時段，破例在晚上開工；而Chantel為了讓Do姐準時回家休息亦不敢怠慢，記熟對白才埋位，難怪獲Do姐大讚人見人愛。

 

Do姐和Chantel首次合作相當合拍，互笠高帽。

 

　　Chantel早前為中銀香港拍攝「菲常好Pay教室」，教大家下載BoC Pay流動支付應用程式，於七萬間商戶盡享優惠及消費獎賞。為配合中銀香港BoC Pay消費券推廣計劃，Chantel與一向精明的Do姐合作，拍攝「勁賞轉過嚟」廣告，推介大家齊齊轉會，以BoC Pay登記消費券，盡享港幣100元的「轉會現金賞」，以及總值高達港幣15,000元的商戶優惠。

 

Do姐轉會領取消費券

 

Chantel與Do姐推介大家齊齊轉會，以BoC Pay登記消費券。

 

　　廣告中，Do姐以輕鬆簡約的西裝褸牛仔褲打扮上陣，Chantel則一身清新少女造型。Do姐對Chantel讚不絕口︰「今次係第一次工作上合作，覺得佢個樣好甜美，性格乖巧，我終於明白佢點解有『國民初戀』稱號，真係人見人愛。」Chantel則多謝Do姐體諒︰「Do姐好好，遷就我放學時間嚟拍攝，我聽聞佢好早瞓，所以我同佢講我已經記熟咗對白，希望大家早啲收工。」

 

　　提到今次轉會到中銀香港，Do姐笑言︰「我喺大家心目中嘅印象係好精明，精明嘅人就做精明嘅事，老實講轉會真係無懸念，我仲叫身邊朋友一齊轉會，因為真係著數多多。」Do姐透露發放第一階段消費券時，主要用來購買日用品；來到第二階段，她已看中一部新款電腦，「之前格價覺得有啲貴唔捨得，依家有消費券資助就心動，仲搵到一間同BoC Pay有優惠推廣嘅電器連鎖店有做特價！」而Chantel因未夠18歲，無緣領取消費券，但她積極呼籲身邊滿18歲的《聲夢傳奇》學員轉用BoC Pay，「佢哋可以賺港幣100蚊『轉會現金賞』，仲有港幣68蚊迎新優惠，等佢哋收到消費券，就要請我同導師食飯。」

 

Chantel主動提醒滿18歲的《聲夢》學員下載BoC Pay領取消費券。

 

Chantel獲睇好做小富婆

 

Do姐和Chantel首次合作相當合拍，互笠高帽。

 

　　Do姐問Chantel會否要求父母用消費券買東西給她？Chantel說︰「我唔會特登叫佢哋買嘢畀我，自己本身有儲錢，工作都有收入，又有零用錢，希望自己學理財，為將來打算，好好裝備自己。之後去外國讀書，都想用自己賺到嘅錢交學費。」Do姐聽罷大讚︰「Chantel早過我入行，年紀輕輕已經識搵錢，又有儲錢計劃，應該好快由『小公主』變『小富婆』。」

 

轉載自: 晴報

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