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14/06/2022

與許廷鏗紅館合唱圓夢 鄭欣宜感觸爆喊

#鄭欣宜 #許廷鏗 #演唱會
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　　【晴報專訊】鄭欣宜（Joyce）前晚舉行紅館個唱尾場，由「異父異母低能巨孖寶」許廷鏗（Alfred）擔任嘉賓。兩人合唱《好好戀愛》，期間扮作深情對望和摸臉，甚至作狀咀嘴，結果兩人忍不住爆笑。及後Alfred送上特別版黑膠唱片，封套更有他親手畫的二人合照，Alfred說︰「呢張相係15年影，當時我哋仲係傻更更，未踏足過紅館，我哋約定將來邊個登上紅館舞台，對方都要在場。」兩人在台上相擁爆喊，場面感人。

 

Alfred送黑膠碟搞喊欣宜。

 

　　完騷後，Joyce自評表現75分，直認可以做得更好。問男友Derek有否捧場？她迴避道︰「唔好講到佢已經係（男友），我好享受被人追嘅過程。」至於今次邀請的嘉賓清一色男生，Joyce笑稱全都是她親自邀請︰「畀啲力量我，採陽補陰。」提到父親鄭少秋大前晚到場支持，她即時以「秋官腔」說︰「跳舞好犀利，唱啲歌好潮，但我唔識唱。」她表示下次希望與爸爸一起跳唱《香港料理》。

 

Joyce前晚四度encore，並約定歌迷很快再開騷。

 

轉載自: 晴報

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