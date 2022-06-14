踏入FinTech時代！跳槽人數創高峰？為何金融人才紛紛從高盛、摩根士丹利「出走」？

如果你從事金融財經銀行服務業，如果你今年25至35歲，如果對上5-10年都無接觸過FinTech這個領域，你的職場規劃已經行人止步，千萬要小心！

香港是一個Over—Banking的市場，銀行過度競爭的市場，做的還是紅海的事，他們連甚麼是藍海也不知道。

傳統銀行林立，自動提款機密度全球第一，平均每個人總有四五張信用卡，殺出重圍並不容易，存款對於銀行來說是負債，如果沒有辦法放貸出去，他就一直在蝕。傳統的包袱令到一些所謂的銀行家做不出傳統銀行不會做的事。銀行的揸Fit人從來都不會思考客戶心目中的價值到底是甚麼。你找鄭秀文拍廣告，我就找古天樂、劉青雲、陳法拉，這些完全不用腦的Marketing Head如果在美資行，一早「拎咗去打靶」。

其他歐美國家純網銀，連系統都可以是全新的，可以放手一搏，走別人沒有走過的路。未來有機會在金融世界和傳統銀行競爭的，一定是科技公司，舉例來說，區塊鏈技術衍生的虛擬資產，未來將會成為人們金融生活的一部分，但鮮有金融業這涉足這個領域，消費者需要的就是便利，讓他們的生活所需度都可以在同一平台上完成，這個目標並非可以一蹴可幾，還有漫漫長路。

隨著全球金融服務不斷創新，金融科技（FinTech）興起，愈來愈多傳統銀行員工跳槽至金融科技初創公司尋找新機會，包括摩根士丹利、高盛和匯豐等大型傳統銀行均出現人才流失，估計由銀行業流入金融科技業的人數較疫情初期增加75%。

據職場情報公司Revelio Labs匯編的數據，華爾街、倫敦金融城和矽谷的銀行家、工程師、數據科學家和銷售人員，紛紛加入了FinTech行列。今年3月，跳槽人數達到72人的峰值——這是自 2011年有記錄以來的最高數字。另外，科技公司也流失不少員工，如亞馬遜和微軟。

Revelio經濟學家Lisa Simon表示，人們重新評估對他們來說何謂重要的東西。她指出，主要的驅動因素包括了工作與生活更好的平衡、更高的薪酬和更好的職業前景。

高盛兩年間76人跳槽到FinTech

從2020年1月到今年4月，高盛有76人跳槽到金融科技公司：

37名員工跳槽到美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase，

21名高盛員工加入了企業信用卡初創公司 Brex Inc.，

18名員工跳槽到 SoFi Techologies,Inc.。

摩根士丹利40人跳槽到FinTech

摩根士丹利大約有28名員工跳槽到Coinbase，12名員工轉去Wise Plc.

匯豐59人跳槽到虛擬銀行

匯豐約有38名員工轉投虛擬銀行Revolut，21名去了虛擬銀行Monzo。

Revelio數據顯示，很多FinTech公司也在不斷挖人，單是Coinbase就挖了逾400多人，從亞馬遜挖走了197名員工，從Google的母公司Alphabet Inc.挖走97人，從微軟挖走73人，從Meta Platforms Inc.招聘了72人。

新加坡未來三年也需6,000名FinTech人才。

移民潮之下，人才沒有了，甚麼轉型也不用談。