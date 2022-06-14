曾永堅：科技股回調給予買入良機！吉利母企涉足手機業務 點判斷吉利前景？汽車股下半年部署策略

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

港股受累美股氣氛轉差，恒指從上周四（9日）高位連日下跌。截至中午收市，恒指跌穿20及50天平均線，收報20876點，跌191點。市場憂慮美國聯儲局將於本周進取加息0.75厘，港股或借勢回調得更深？科技股反彈完結了嗎？ 吉利汽車(00175)母企涉足手機業務，會否影響汽車研發，點判斷吉利前景？

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