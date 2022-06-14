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14/06/2022

【FOCUS】「局內人」放風加息75點　股債幣演大屠殺

#比特幣 #標指入熊 #Paul Volcker #聯儲 #鮑威爾
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　　有聯儲「insider」之稱的記者Nick Timiraos，周一(13日)放風FOMC本周四(16日．本港時間)凌晨或加息75點，利率期貨市場聞聲將押注從一天前的23%推升至95%，觸發股、債、幣再演大屠殺--標指正式入熊，2/10年期美債收益率倒掛，加密貨幣總市值跌穿1萬億美元關口。

 

利率期貨押注應聲飆至95%

 

　　鮑威爾5月「未積極考慮(not actively considering)75點選項」言猶在耳，熾熱的通脹或令他在本周的議息會上，再次「今日的我打倒昨日的我」，祭出辣招。

 

　　隨著有「局內人」之稱的《華爾街日報》首席經濟記者Nick Timiraos放風，利率期貨押注FOMC本月有95%的機會加息75點，押注7月續加息75點的機會亦高見近80%；此外，預計聯邦基金利率明年6月升至4%以上的機會，則超過60%。

 

 

　　面對自2008年1月以來前所未見的高利率即將壓頂，市場暴跳如雷，標指較1月高點抹去21%正式進入技術熊市；「永遠的神」納指，年初至今更挫逾三成。短期國債收益率近火箭式攀升令利率曲線再次趨平，擔心衰退的交易員交易員紛紛爭相做多美元，及湧入專注於尾部風險的「黑天鵝基金」，如Cambria Tail risk ETF。

 

比特幣歷史表現預示未來？

 

　　在一眾泥沙俱下的美股中，幣股尤其慘烈，備受木頭姐青睞的Coinbase以及比特幣「巨鯨」MicroStrategy，年初至今股價分別挫80%、72%。

 

　　屋漏偏逢連夜雨，就在加密貨幣風雨飄搖之際，最大的加密貨幣借貸方Celsius、最大的加密交易平台Binance周一相繼宣布暫停比特幣的提取，拖累比特幣一度失守21000美元，相當於較去年11月歷史峰值蒸發近七成。Binance現已恢復提取，但以年化收益高達12厘為招徠，吸引全球逾百萬用戶存入加密貨幣的Celsius，就被質疑有爆雷風險。

 

　　回看比特幣大上大落的歷史，去年6月亦曾自高位急挫55%，之後用約4個月暴升逾倍；而2015年初的自高位跌幅更達85%，但之後三年一路升了逾5倍。歷史表現能否預示未來？看看MicroStrategy的創始人Michael Saylor最新振臂高呼，「In Bitcoin We Trust」，或許是的；但另一方面，人們在購買金融產品時，往往被告知的第一條免責聲明即是，past performance is not indicative of future results。

 

沃爾克面對衰退曾急降息

 

　　投資市場變幻莫測，有百年歷史的美聯儲這隻巨輪的航向，又是否有跡可尋？看看鮑威爾被逼效仿的沃爾克(Paul Volcker)，即使激進如他在令聯邦基金利率1980年3月升至20%後，亦曾為應對嚴重衰退及失業率上升，大幅降息至當年6月的8.5%，之後再收緊，被稱為「停停走走(Stop-Go Policies)」。

 

　　這一次鮑威爾會否真的加息至4%以上？即將揭盅的點陣圖及通脹/失業率/增長預期至關重要。面對市場咆哮，去年錯失遏制通脹時機的他的決心有多大？周四凌晨的記者會不容錯過。

 

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