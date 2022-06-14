斯科特改寫美國慈善界歷史





美國人麥肯錫．斯科特(MacKenzie Scott) 的前夫傑夫．貝佐斯(Jeff Bezos)比較出名，他是電子商務王國亞馬遜公司的創辦人，還染指航天、傳媒、娛樂、雲計算等多個領域，在全球富豪排行榜上目前位列第二。但是，斯科特在美國慈善界的影響力遠大過前夫，因為她正在改寫歷史。

麥肯錫．斯科特(MacKenzie Scott，圖右) 與前夫傑夫．貝佐斯(Jeff Bezos，圖左) (AFP)



美國的超級富豪往往喜歡捐錢到自己最關心的某個領域，支持一個甚至幾個大項目，比如醫療衛生、高等教育、文化藝術等等，但斯科特卻開闢了一條新路，透過向小型慈善機構捐款，迅速將款項交到受助機構，及時滿足各種實際需要，達到雪中送炭的效果。她對捐款不附帶任何條件，不要求受助機構按照她的某種設想去使用捐款，只求受助機構秉持初心，做好自己的本份，讓更多人受惠。各界對此普遍讚好，也令斯科特在慈善界名聲大噪。



慷慨捐贈助弱勢群體



斯科特與貝佐斯都畢業於常春藤名校普林斯頓大學，曾經是華爾街一家對沖基金的同事，結婚20多年，有4個子女，在2019年協議離婚。兩人好說好散，對於擁有的亞馬遜公司股票，貝佐斯保留75%，斯科特獲得25%(當時的市值為356億美元)。美國有不少超級富豪公開保證，至少將把自己財富的一半捐給慈善組織或非盈利機構，但斯科特比他們走得更遠，打算捐出全副身家。她在2019年5月的一封公開信中說：「我做善事依舊會深思熟慮，這需要時間、努力和細心，但我不會停歇，我會堅持做下去，直到保險箱空了為止」。



根據《紐約時報》等新聞媒體的統計，不到3年時間，斯科特已經捐出120億美元，其規模和速度都是史上罕見的。更為重要的是，她的捐款不是用來蓋大學圖書館，也不是給美術館擴建新展廳，而是用來支持那些為弱勢群體服務的組織、為少數族裔提供幫助的機構以及有助於推動社會進步的團體。這些非盈利機構經常沒能被慈善家的「雷達」發現，在與大型機構競爭捐款時處於劣勢。迄今為止共有1257個機構得到斯科特的捐款，包括美國各地資助窮人的食物銀行和基督教青年會等傳統慈善組織。一些地方性的小機構僅有十幾名員工，但卻得到歷來最大的一筆捐款，紐約支持婦女組織與改善人權的Madre就收到斯科特的1500萬美元捐款，這是該機構收到的最大一筆捐款。



今年3月，斯科特披露她在此前9個月內向465家非盈利機構捐出了39億美元，其中2.75億美元捐給了美國家計會(Planned Parenthood)，4.36億美元捐給了蓋房扶貧的仁人家園(Habitat for Humanity)，1.335億美元給了支援教育的Communities in School。斯科特捐款數額巨大，但她不求功名，始終婉拒各種方式的致謝，這在當今社會實屬鳳毛麟角。



平等信任開慈善新風



與其他慈善家相比，斯科特的捐款方法也頗具創意。美國超級富豪尤其是科技領域和金融領域的一些成功者，在做善事時多數要成立一個基金會，先為捐款的用途、申請程序、使用方法立下各種規矩。申請捐款的機構必須滿足一定的條件，收到捐款後還要定期向基金會做書面匯報，甚至接受基金會派人前往核查捐款的使用情況。雖然設置規矩是必要的，但有時會過分監管會導致捐款方與受益機構之間缺乏信任。任何行業都一樣，業內人士最知道如何達到理想效果，在科技或金融界的成功經驗未必適合於慈善領域。



斯科特沒有成立基金會，而是請專業諮詢公司代為篩選受益機構，這是基於她對專業人士的尊敬，也是對從事慈善事業的人表達充分的信任，同時還避免了運營基金會的行政開支。她相信，讓有直接經歷的人來從事某一領域的工作會達到事半功倍的效果，所以她特別注意選擇由婦女、少數族裔人士、移民擔任領導人的機構，因為這些過來人有切身體會，知道怎樣把錢用到最該用的地方。於是，被動等候申請變為主動發現需求，社會上缺少代言人的群體得到了幫助。在新冠疫情蔓延的情況下，這些機構得到的往往是保證他們繼續運作的「及時雨」，也是對他們服務社會的一種鼓勵。



保持低調存無疆大愛



斯科特本是作家，在支持丈夫創業和養育子女之餘，曾經出版過兩本小說。離婚前她一直非常低調，除了出書時接受過採訪，平常很少在媒體曝光。如今雖因捐款行善而出名，但她依舊保持低調，不讓突然到來的名望改變自己。



去年夏天，貝佐斯和弟弟等四人乘坐自家飛船完成太空之旅，另一位超級富豪、維珍公司老闆布蘭森(Richrd Branson)也飛上太空過了把癮。當時輿論曾對「大富豪遊戲」提出嚴厲批評，因為普通百姓面對的是新冠疫情帶來的失業、減薪、斷供，而富豪們卻在一擲千金盡享太空旅行的樂趣，實在太離地了，這也再次說明在美利堅國土上存在著「兩個美國」。



那段時間，從華爾街走出來的斯科特正在審批捐款項目，默默行善，一種無疆的大愛支持她繼續回饋社會。有趣的是，在斯科特離婚後，她持有的亞馬遜股票已升值超過四分之一，似乎是在證明一個古老的信念:善有善報。