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14/06/2022

退休指數｜「2022香港退休開支指數」出爐！升幅達17.4%！退休後每月開支要咁多？儲夠幾多錢先可以退休？

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Text: Christy Yiu

　　打工仔忙碌一生，為的就是儲夠錢退休；不過，你又有沒有計過要儲夠多少錢才足夠將來的退休生活？香港財務策劃師學會最近就公布了「2022香港退休開支指數」，以退休⼈⼠每⽉開⽀推算了香港人的基本退休儲備！究竟想無憂無慮安享晚年，要儲幾多錢先得？

 

退休人士每月平均開支$13,465，儲夠$400萬才可退休！

 

　　有關研究機構早前以電話訪問形式收集了香港約300位退休人士的生活開支數據，分析香港人退休財務生活的真實面貌。調查發現，2021年錄得的指數較2020年升幅達17.4%；而2021年受訪者的平均每月基本真實開支為$13,465元，較2020年的$11,467元增加近$2,000元！

 

　　而在退休儲蓄方面，學會假設60歲退休及壽命至 85歲，以平均每月基本開支$13,465元推算，並排除通脹等因素，估計市民需要至少$400萬元儲備才足以過理想的退休生活！

 

（圖片來源：unsplash）

 

疫情緩和增加開支升幅？消費券都關事？

 

　　調查指，退休人士在家庭服務、供養家人、外出用膳等類別的開支升幅最大；面對指數大幅上升，香港財務策劃師學會歸納出3大原因，分別是基本食品（尤其是新鮮蔬菜及肉類）價格大幅上升、疫情緩和刺激市民外出用膳及消費意慾，以及政府消費券的蝴蝶效應。

 

被動收入的重要性？

 

　　除了退休儲備，不少人都會在退休後仍然有被動收入！可惜調查發現港人退休收入比例不理想，報告指，有愈4成受訪者的退休收入不及退休前的一半，他們的被動收入亦偏低，主要依靠個人儲蓄和強積金。而退休生活素質方面，逾8成有透過投資來支持退休支出的受訪者滿意退休生活，高於整體水平，可見退休滿意程度與被動收入成正比！

 

　　香港財務策劃師學會指，雖然退休生活也是豐儉尤人，但客觀數據能反應出現時香港實際狀況。所以不論收入、年齡、家庭狀況，還是及早開始策劃退休方為上策！

 

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